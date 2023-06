Stuurt Australië tientallen straaljagers naar Oekraïne?

Australië is in gesprek met Oekraïne en de Verenigde Staten over de mogelijke levering van 41 F/A-18 Hornet-straaljagers van de Australische luchtmacht. Dat meldt de Australian Financial Review.

De gesprekken zijn opgestart nadat de VS zijn bondgenoten onlangs groen licht gaf voor de levering van geavanceerde gevechtsvliegtuigen aan Oekraïne. Die toestemming is nodig omdat het intellectuele eigendomsrecht aan de VS toebehoort. Terwijl de roep om gevechtsvliegtuigen vanuit Oekraïne steeds sterker wordt, is de Australische luchtmacht bezig zijn F/A-18’s uit te faseren. De Hornets worden vervangen door F-35’s, waarvan Australië er 72 heeft besteld.

Momenteel staan er nog 41 uit de operatie gehaalde F/A-18’s in een hangar op luchtmachtbasis Williamtown. Het was de bedoeling dat de toestellen naar de sloop gaan of worden verkocht aan een private partij, RAVN Aerospace, die de jets als ‘oefenvijanden’ zou inzetten. Op korte termijn wordt bekeken of de straaljagers, die binnen vier maanden weer operationeel kunnen zijn, aan Oekraïne geleverd zouden kunnen worden. Er is dus nog geen deal gesloten, maar de VS en Oekraïne zouden veel belangstelling voor de vliegtuigen hebben.