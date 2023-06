Incident KLM 737 bestempeld als ‘ernstig’

De baanlengte voor een start van een Boeing 737-700 van KLM halverwege maart dit jaar op de luchthaven van Neurenberg (Duitsland) bleek te kort te zijn.

Dat meldt de Onderzoeksraad (OVV) in haar kwartaalrapportage. Het betrof het vliegtuig met registratie PH-BGF. De KL1884 zou 12:15 uur vanuit de Duitse stad vertrekken richting Schiphol. De piloten hadden voor vertrek een berekening gemaakt van het motorvermogen op basis van de volledige lengte van baan 28, de enige startbaan van de luchthaven. Die kent een lengte van 2.700 meter. Aanvankelijk zou de 737 via taxibaan A de startbaan betreden. Echter, de vliegers deden dat volgens AV Herald via taxibaan B waardoor er slechts nog iets minder dan twee kilometer over was voor de aanloop. Het toestel steeg zonder problemen op en landde na iets meer dan een uur op de Polderbaan. Ondanks dat noemt de Onderzoeksraad het een ‘ernstig incident’. De Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) doet verder onderzoek naar het voorval. De Onderzoeksraad kondigde aan assistentie te kunnen verlenen waar nodig.

De aanloop van een 737 van KLM op Neurenberg Airport was volgens OVV te kort © Flightradar24.com

Soortgelijk incident met KLM 737

Het is niet de eerste keer dat een soortgelijk voorval met een KLM-vliegtuig tijdens take-off als ‘ernstig’ bestempeld wordt. In juli 2021 deed een vergelijkbaar incident zich voor. De piloten van een 737-800 beschikten op de luchthaven van Lissabon over verkeerde vluchtgegevens. Zij gingen ervanuit dat zij de volledige baanlengte (3705 meter) zouden kunnen gebruiken. Echter, de 737 lijnde op vanaf een andere intersectie waardoor de aanloop plotseling 1400 meter korter werd. Toen het vliegtuig loskwam van de grond, was er ‘slechts’ 284 meter over. Het Office for the Prevention and Investigation of Accidents in Civil Aviation and Rail (GPIAA), een Portugese autoriteit die incidenten in de luchtvaart onderzoekt, concludeerde dat de snelheid en hoogte aan het einde van de startbaan onvoldoende zou zijn geweest als een van de motoren uitgevallen zou zijn.