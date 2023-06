Meerdere problemen op Condor-vlucht

Een Boeing 757-300 van Condor keerde afgelopen zaterdagmiddag ter hoogte van de grens tussen Portugal en Spanje terug naar Düsseldorf.

Het toestel, registratie D-ABOH, zou aanvankelijk 13:05 uur vertrekken richting Fuerteventura, een van de Canarische eilanden. Echter, de 757 steeg pas twee uur later op. Dit kwam doordat een medisch noodgeval aan boord zich voordeed waardoor het vertrek vertraging opliep. Of het te maken had met iemand in het vliegtuig, óf dat grondpersoneel bij het noodgeval betrokken was, is niet bekend. Uiteindelijk vertrok de machine 15:05 uur.

Ter hoogte van de grens tussen Portugal en Spanje keerde de 757 van Condor terug © Flightradar24.com

Terugkeer na twee uur

Lang verliep de vlucht vlekkeloos. Toen de 757 na circa twee uur te hebben gevlogen zich boven het westen van Spanje bevond, deed een nieuw probleem zich voor. De piloten constateerden een foutmelding van de oliefilterindicator. Een woordvoerder van Condor laat desgevraagd aan Fuerteventura Zeitung weten dat het toestel ‘puur uit voorzorg’ omkeerde richting Düsseldorf. ‘Veiligheid heeft altijd de hoogste prioriteit in de luchtvaart en is op geen enkel moment in gevaar gebracht’, reageert de luchtvaartmaatschappij. Precies boven de grens tussen Portugal en Spanje, ter hoogte van de Portugese hoofdstad Lissabon, draaide de 757 om. Na twee uur landde het vliegtuig veilig op de luchthaven waarvan het opgestegen was.

Alsnog vertrokken naar Fuerteventura

De passagiers verlieten de 757 en werden ondergebracht in hotels. Een dag later had Condor een nieuwe vlucht richting Fuerteventura geregeld. Die vertrok rond de klok van 10:30 uur. De reizigers die zaterdag aanvankelijk terug naar Duitsland zouden vliegen, moesten eveneens een extra nacht doorbrengen. Zondag vertrokken zij 14:00 uur naar Düsseldorf.

Het komt vaker voor dat een vliegtuig wegens diverse redenen na een aantal uur terugkeert naar de luchthaven waarvan het vertrokken is. Zo draaide een Boeing 777 van KLM februari dit jaar boven de Middellandse Zee om naar Schiphol en stond een Airbus A380 van Emirates na iets meer dan dertien uur weer aan de grond in Dubai.