Opnieuw probleem gevonden bij Boeing 787

Boeing verwacht de komende tijd vertragingen met de levering van de 787. De fabrikant heeft wederom een mankement gevonden bij de Dreamliner.

Bijna honderd 787 Dreamliners die binnenkort moeten worden geleverd lopen mogelijk vertraging op door een nieuw productieprobleem. De fabrikant bevestigde dat dinsdag en zei dat getroffen vliegtuigen voor de levering worden gerepareerd. het mankement heeft geen gevolgen voor machines die al in operationele dienst zijn.

Boeing liet het volgende weten over het probleem: ‘We gaan de 787’s in onze inventaris inspecteren op een probleem dat verband houdt met een installatie op de horizontale stabilisator. Als het probleem bij een vliegtuig wordt ontdekt, wordt het voor de aflevering gerepareerd’. Het onderdeel in kwestie wordt niet geproduceerd door Boeing, maar door een leverancier. Het repareren van een Dreamliner kost enkele weken.

Problemen

Door problemen met onderdelen en kwaliteitscontroles mochten er tot augustus 2022 in totaal bijna twee jaar lang geen nieuwe toestellen worden afgeleverd aan klanten. Ook KLM werd hierdoor geraakt en moest ruim twee jaar wachten op haar nieuwe Dreamliners. Sinds september kon KLM drie nieuwe 787’s in haar vloot verwelkomen. Dit jaar was er ook al kort sprake van een leveringspauze.