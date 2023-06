Passagiers in moeilijke situatie na voorzorgslanding in Rusland

Een Boeing 777 van Air India week dinsdag uit naar een Russisch vliegveld wegens een technisch probleem. Het toestel was op weg naar de Verenigde Staten. De passagiers wachten in barre omstandigheden op een vervangend vliegtuig.

De Boeing 777 steeg dinsdag op van Delhi International Airport voor een vlucht naar San Fransisco. Ongeveer halverwege de vlucht, boven Rusland, kreeg het toestel problemen met een van de motoren. Hierom besloten de piloten uit te wijken naar de dichtstbijzijnde luchthaven. Vlucht AI173 landde op de luchthaven van Magadan, in het oosten van Rusland. Volgens een statement van Air India werkt de luchthaven volledig mee met het opvangen van de 232 inzittenden.

De passagiers worden tijdelijk in een school opgevangen nadat bleek dat het niet mogelijk was hen onder te brengen in lokale hotels. Omdat de luchthaven erg afgelegen ligt en niet druk is, is de dienstverlening minimaal. Air India laat weten dat ze zo snel mogelijk een vervangend toestel proberen te sturen met voldoende eten en andere benodigdheden aan boord. Op Twitter vragen familieleden van passagiers om updates over de situatie. Sommige reizigers hebben namelijk onvoldoende medicatie mee. Ook zijn er beelden verspreid van de omstandigheden in de school. Soms slapen er ’20 mensen op matrassen in één kamer’.

Verenigde staten

De Verenigde Staten zeggen de situatie ook goed in de gaten te houden. Door de oorlog is de slechte relatie tussen de VS en Rusland erger geworden. Dat maakt de tussenlanding voor Amerikaanse passagiers aan boord de Air India-vlucht zeer onaangenaam. Het is niet bekend hoeveel Amerikaanse burgers er precies aan boord waren.