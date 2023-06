Privéjet beklad met verf door klimaatactivisten

Op Sylt Airport in Noord-Duitsland wisten klimaatactivisten dinsdag het luchthaventerrein te betreden. Ze protesteerden tegen het gebruik van privéjets.

Om toegang te krijgen tot het platform knipten de activisten van Letzte Generation gaten in het hek. Kort daarna begonnen ze met het oranje spuiten van een geparkeerde Cessna Citation CJ1. Na het verven lijmden de demonstranten zich vast aan het toestel en toonden spandoeken. De actie had geen gevolgen voor het overige vliegverkeer. Het doel van Letzte Generation is vergelijkbaar met dat van Extinction Rebellion.

De politie greep in en hield alle activisten aan. Nog diezelfde dag werden ze weer vrijgelaten. Er is wel een strafrechtelijk onderzoek gestart naar de klimaatactie. Het is niet bekend hoe groot de schade precies is. Op beelden is te zien dat de activisten de motorhoezen van het vliegtuig verwijderen om de motoren van binnen te verven.

Schiphol

De actie van Letzte Generation lijkt op die van Extinction Rebellion en Greenpeace op Schiphol vorig jaar. Klimaatactivisten knipten daarbij tevens gaten in het hek bij Schiphol-Oost. De demonstranten ketenden zich vast aan geparkeerde zakenvliegtuigen en fietsten over het platform. Een medische vlucht was daardoor genoodzaakt uit te wijken naar een andere luchthaven. Een toestel van Globe Air liep schade op bij de demonstratie.