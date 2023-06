A330 tot twee keer toe uit de running

Als gevolg van twee incidenten kwam een Airbus A330 van Eurowings in drie maanden tijd twee keer noodgedwongen enige tijd aan de grond te staan.

Het eerste incident vond 10 februari plaats. Het toestel, registratie D-ACGB, was op weg vanuit Frankfurt naar Windhoek (Namibië) waar het landde rond de klok van 19:30 uur lokale tijd. Dat ging echter niet zonder slag of stoot. De machine, waarin een net overgestapte copiloot achter de stuurknuppel zat, kwam volgens de AeroTelegraph tijdens de landing hard terecht. De schade die de A330 daarbij opliep, is niet bekend. Wel kwam het vliegtuig daarna volgens Flightradar24 vrijwel een maand aan de grond te staan.

Terug de lucht in

Op 10 maart volgde de toestemming voor rentree in de lucht. Vanuit Windhoek vloog de A330 naar Amman, een stad in Jordanië. Daar onderging het vliegtuig een controle. Details daarover zijn niet vrijgegeven. ‘Volgens de huidige planning zal het toestel vanaf midden mei terug in lijndienst zijn’, zei een woordvoerder van Eurowings die stelt dat de controle al eerder plaatsvond dan gepland toentertijd.

Opnieuw raak

Na een controle van circa vijf weken vertrok de A330 richting Frankfurt. Het toestel voerde vanaf dat moment vijf dagen operaties uit. De machine vloog vanuit de Duitse stad naar Philadelphia, Fort Myers, Tampa (VS) en Windhoek. Tijdens de terugvlucht van die laatste bestemming op 27 mei kreeg de A330 te maken met een vogelaanvaring. Wanneer en waar precies het incident precies plaatsvond, zegt de woordvoerder niet. Het vliegtuig hervatte 3 juni pas haar operaties met een vlucht naar Salt Lake City.