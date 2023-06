Go First annuleert tot maandag alle vluchten

Het Indiase Go First staakt haar operaties langer dan oorspronkelijk gepland. De maatschappij is ondertussen druk bezig met een doorstart.

Go First, voorheen bekend als GoAir, is een van de grootste luchtvaartmaatschappijen van India en vroeg begin mei faillissement aan wegens financiële problemen. Als gevolg hiervan annuleerde de maatschappij per 2 mei al haar vluchten. Het bedrijf gaf destijds aan haar operaties tot en met 8 juni te staken. Nu maakt het concern bekend dat de schorsing nog vier dagen langer duurt vanwege ‘operationele redenen’. Hierdoor komen veel vluchten te vervallen.

Het bedrijf legt de schuld van haar financiële problemen bij motorfabrikant Pratt & Whitney. Go First stelde dat het al langere tijd de helft van haar Airbus A320neo’s aan de grond houdt vanwege problemen met de motoren. Daarnaast wilde Pratt & Whitney geen leasemotoren leveren, wat volgens de airline heeft geleid tot het faillissement. Het bedrijf onderneemt juridische stappen tegen Pratt & Whitney, meldt Reuters. De Wadia Group, eigenaar van Go First, meldde eerder bezig te zijn met een doorstart van de luchtvaartmaatschappij.

Piloten

Ondertussen is Go First al veel piloten kwijtgeraakt. Veel van hen solliciteerden na de aankondiging van het faillissement bij concurrent Air India. De vliegers lijken meer vertrouwen te hebben in die maatschappij dan in hun eigen werkgever waar het gaat om het faciliteren van de verwachte groei van de Indiase luchtvaart de komende jaren.