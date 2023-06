KLM-topvrouw: ‘Het is kwetsend en polariserend’

Het rapport van Jeroen Kremers bevat veel kritiek op de winstdeling onder het KLM-personeel. Een reactie van CEO Marjan Rintel bleef niet uit.

Kremers uitte zich kritisch over de uitkeringen omdat KLM, hoewel de gedurende coronacrisis ontvangen staatssteun volledig afbetaald was, de kredietfaciliteit nog niet opgezegd had. Daardoor waren de voorwaarden die aan de financiële steun kleefden nog van kracht. Omdat Kremers op grond hiervan stelt dat KLM de voorwaarden niet heeft nageleefd, is KLM op ramkoers met de overheid komen te liggen. Volgens diverse Kamerleden verdienen piloten te veel in verhouding tot de vlieguren die zij maken. ‘Ik sta voor alle KLM-collega’s’, zegt Rintel op de IATA-bijeenkomst waar De Telegraaf eveneens aanwezig was. ‘Er wordt nu een groep door de staatsagent uitgelicht. Dat vind ik kwetsend, polariserend onnodig. Ik mag worden aangesproken op structurele kostenbesparingen en het afsluiten van cao’s.’

Kostenbesparingen binnen KLM

Kritiek uitte Kremers niet alleen op de winstuitkeringen, ook plaatste hij kanttekeningen bij de structurele bezuinigingen binnen de luchtvaartmaatschappij. De kosten moesten met vijftien procent gereduceerd worden. Dat werd onder meer gedaan door de lonen van het personeel te verlagen, onder het mom van ‘de breedste schouders dragen de zwaarste lasten’. De overheid zou met de acties die KLM realiseerde genoegen hebben genomen, al constateert Kremers het tegendeel. Rintel zit echter niet te wachten op een ‘welles-nietes-discussie’. ‘We hebben via het ministerie een inhoudelijke brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin we alle nuances en onze kant van het verhaal hebben toegelicht. Een optreden in een talkshow zou niet geholpen hebben, omdat de parlementariërs hun mening toch niet zouden hebben bijgesteld. Bescheidenheid richting de politiek is op zijn plaats, omdat we ook dankbaar zijn voor de leningen van de Staat. We doen nu stap terug en willen alles eerst rustig bespreken’, aldus de KLM-topvrouw.