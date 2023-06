Vliegverkeer New York ontregeld door bosbranden

Bosbranden in Canada zorgen voor problemen langs de oostkust in de Verenigde Staten. Veel vluchten raken vertraagd of worden geannuleerd.

De afgelopen dagen zorgen meer dan 420 bosbranden in Canada voor problemen voor het vliegverkeer in zowel Canada als de VS. De rook drijft naar het zuiden en bedekt bijna de volledige oostkust. ‘De FAA heeft het verkeer van en naar de luchthavens in de omgeving van New York vertraagd of geannuleerd vanwege verminderd zicht door de rook van bosbranden’, aldus een verklaring van de FAA.

Woensdagmiddag ondervonden bijna 370 vertrekkende en aankomende vluchten van LaGuardia Airport vertragingen. Naast LaGuardia hadden ook vluchten van en naar Newark Airport last van vertragingen en annuleringen. Vluchten op New York JFK ondervonden de minste hinder. In totaal werden ruim dertig vluchten geannuleerd door het slechte zicht. De FAA gaf aan ‘het verkeersvolume aan te passen aan de snel veranderende omstandigheden.’

Bosbranden

Bij het bestrijden van bosbranden worden vaak blusvliegtuigen en -helikopters ingezet. Door de toename van droge en warme periodes wordt het risico op natuurbranden veel groter, ook in Europa. De Europese Unie denkt dit jaar veel meer natuurbranden te moeten bestrijden en verdubbelt daarom het aantal blusvliegtuigen en -helikopters. ‘Europese rampbestrijders een drukke, heel drukke zomer staat te wachten’, zei Eurocommissaris Janez Lenarcic eerder.