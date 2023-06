Boetes dreigen voor bagageafhandelaren Schiphol

De zes bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de bagageafhandeling op Schiphol kunnen zich opmaken voor flinke boetes van de Arbeidsinspectie. Deze sancties zijn het gevolg van het niet nakomen van instructies om de arbeidsomstandigheden voor hun personeel te verbeteren. De bedrijven zijn onder meer opgedragen om het werk van hun personeel te verlichten door het gebruik van machines zoals vacuümheffers en andere tilhulpen.

Ondanks herhaalde waarschuwingen en inspecties van de Arbeidsinspectie, zijn de noodzakelijke veranderingen nog steeds niet doorgevoerd. Dit heeft geleid tot het voornemen om dwangsommen op te leggen die in totaal 200.000 euro per maand kunnen bedragen. Één van de bedrijven kan zelfs worden geconfronteerd met een boete van 65.000 euro per maand.

Deze maatregelen zijn het gevolg van de aanhoudende gezondheids- en veiligheidsrisico’s waarmee de werknemers van afhandelaren worden geconfronteerd. Werknemers staan bloot aan zware fysieke belasting door het veelvuldig handmatig tillen van bagage. Daarnaast brengt de nabijheid van draaiende vliegtuigmotoren ook gezondheidsrisico’s met zich mee.

De problemen zijn niet nieuw. In het verleden heeft de Arbeidsinspectie geëist dat na 2009 het handmatig tillen van bagage zou moeten stoppen. Echter, deze eis werd nooit gehandhaafd of gecontroleerd, waardoor werknemers van de afhandelaars tot op heden nog steeds worden blootgesteld aan de negatieve gevolgen van zware fysieke belasting.

Bovendien heeft de Arbeidsinspectie opgeroepen tot volledige automatisering van de bagageafhandeling in de toekomst. De afhandelingsbedrijven hebben echter aangegeven dat deze doelstelling onhaalbaar is binnen de opgelegde termijn. Schiphol, die beslist over de infrastructuur van de gebouwen, heeft aangegeven pas in 2026 te beginnen met de bouw van een nieuwe kelder die deze automatisering kan ondersteunen.

De afhandelaars hebben nu nog twee weken de tijd om te reageren op de aankondiging van de voorgenomen boetes. Het blijft afwachten hoe ze deze situatie zullen aanpakken en welke stappen ze zullen nemen om de arbeidsomstandigheden voor hun werknemers te verbeteren.