De cijfers achter de problemen met Pratt & Whitney-motoren

De ‘game-changing’ PW1000G-motoren van Pratt & Whitney (P&W), bekend om hun verbeterde brandstofefficiëntie en verminderde emissies, komen steeds meer onder vuur te liggen. Sinds de lancering in 2017 hebben deze motoren, die verkrijgbaar zijn voor de A320/A321 neo, A220 en de E-190/195 E2, meerdere technische problemen ondervonden. De problemen zijn voornamelijk gerelateerd aan de geared turbofan technologie die ervoor zorgt dat de motor goede prestaties levert.

De recente wijziging in het zomerschema van KLM benadrukt deze problemen, met name bij de nieuwe generatie PW1500/1900G-motoren van de E2-toestellen. Om verdere operationele problemen te voorkomen, blijft KLM langer gebruikmaken van de Embraer E190 E1.

Pratt & Whitney heeft niet de mogelijkheid gehad om de motoren te upgraden vanwege leveringsproblemen en een ontoereikende onderhoudscapaciteit. Dezelfde problemen hebben ertoe geleid dat vliegtuigen van andere luchtvaartmaatschappijen ook aan de grond zijn gehouden. Het Indiase Go First stelt zelfs dat hun faillissement te danken is aan de slecht presterende motoren.

Het aantal vliegtuigen met de nieuwste P&W-motoren dat op dit moment niet operationeel is, is hoger in vergelijking met de vloot met de vergelijkbare CFM LEAP-1A motoren. Vliegtuigtype Motortype Totaal aantal niet operationeel Percentage van totaal A220 (CSeries) PW1500G 46 16,9% A32 neo PW1100G 122 17,2% LEAP-1A 41 4,0% A321 neo PW1100G 44 7,8% LEAP-1A 15 3,1% E190 PW1900G 2 9,1% E195 PW1900G 5 8,2% Bron: Cirium

Hoewel P&W het probleem probeert te beheersen met herziene technologieën en motorupgrades, kunnen aanhoudende problemen gevolgen hebben voor het vertrouwen in de techniek en toekomstige bestellingen.