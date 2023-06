Geen genade: ‘Schiphol slechtste luchthaven ter wereld’

Willie Walsh, directeur-generaal van IATA, heeft geen goed woord over voor Schiphol. Hij noemt het ‘de slechtste luchthaven ter wereld’.

Dit heeft onder meer te maken met de havengelden die Schiphol vorig jaar verhoogde. Dit deed het vliegveld wegens de verliezen die geleden werden gedurende de coronacrisis. Een groot deel van de vliegtuigen moest door reisrestricties aan de grond blijven staan. Schiphol liep hierdoor 721 miljoen euro aan inkomsten mis. Daarom besloot de luchthaven 1 april vorig jaar te starten, weliswaar na consultatie met luchtvaartmaatschappijen, met een verhoging van negen procent, al zette zij eerst in op cumulatief 42 procent. Vervolgens komt daar in 2023 en 2024 nog twaalf procent bovenop. Luchtvaartmaatschappijen verzetten zich fel en stapten naar de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Die oordeelde echter dat de tariefverhogingen ‘niet onredelijk’ zijn waardoor Schiphol krijgt wat ze wilde. ‘De tariefsverhoging op Schiphol toont aan dat monopolisten doen wat ze willen en hun bedrijfsrisico simpelweg op het bordje van de luchtvaartmaatschappijen leggen. Schiphol kent geen schaamte’, zegt Walsh zonder een blad voor de mond te nemen op de IATA-bijeenkomst in Istanbul volgens De Telegraaf.

Chaos in vakantieperiodes

Daarnaast kampt Schiphol al enige tijd met tekorten bij onder meer de security en bagageafhandeling. De afgelopen twee jaar is het tijdens vakanties chaos geweest. Luchtvaartmaatschappijen moesten zelfs in gesprek met de slotcoördinator nadat de luchthaven maxima aan het aantal dagelijkse vertrekkende passagiers moest stellen. Hoewel het vliegveld pogingen deed de personeelstekorten het hoofd te bieden, mocht dat in de ogen van Walsh nog niet baten. ‘De operatie van Schiphol was onbeschrijfelijk. Ik houd ervan om luchthavens langs de meetlat te leggen. Waar ik het altijd over de beroerde situatie op Heathrow had, heeft Schiphol nu die plek ingenomen. Het was vorig jaar de slechtste luchthaven ter wereld’, gaat de kritiek van de directeur-generaal, die toegeeft dat de luchthaven ooit tot de beste behoorde, verder.