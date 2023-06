Maastricht nu onderdeel van Schiphol Group

Gisteren hebben de Royal Schiphol Group en Maastricht Aachen Airport (MAA) een strategische samenwerkingsovereenkomst getekend. Als onderdeel van de overeenkomst zal Schiphol een belang van veertig procent in MAA verwerven, terwijl de Provincie Limburg een meerderheidsbelang van zestig procent behoudt. De overeenkomst komt niet uit de lucht vallen, want Schiphol en MAA waren al enkele jaren aan het onderzoeken welke manier van samenwerken voor beide partijen het gunstigste kan uitpakken.

Het ultieme doel van deze samenwerking is om MAA te transformeren tot een duurzame luchthaven die toekomstbestendig is en diensten aanbiedt aan zowel passagiers als vracht.

Het partnerschap zal zich sterk richten op de vrachtafhandeling en innovaties binnen dit segment. In vergelijking met andere regionale luchthavens in Nederland handelt MAA veel vrachtvluchten af. Het belang van deze sector werd in 2017 erkend toen toenmalig minister Van Nieuwenhuizen besloot de landingsbaan te verlengen om grotere vrachtvliegtuigen te kunnen accommoderen. Ondanks dat het vrachtvervoer in de nationale luchtvaartdiscussies vaak over het hoofd wordt gezien, zorgt deze sector voor relatief meer werkgelegenheid dan het passagiersvervoer.

De samenwerking tussen Schiphol en MAA gaat verder dan alleen een aandelenovereenkomst. Beide luchthavens hebben de ambitie om MAA te verduurzamen, met speciale aandacht voor innovatie en de ontwikkeling van elektrisch vliegen. Schiphol zal ook haar expertise op het gebied van vrachtvervoer delen om de positie van MAA in deze sector te versterken. Naast hun focus op duurzaamheid en vracht, zullen de luchthavens ook op andere gebieden, zoals strategie, vastgoed, commercie en onderhoud, kennis en ervaring uitwisselen.

MAA is na Eindhoven Airport, Rotterdam The Hague Airport en Lelystad Airport, de vierde regionale luchthaven van de Schiphol Group. Van alle Nederlandse luchthavens waar groot commercieel verkeer mogelijk is, is nu alleen Groningen Airport Eelde nog onafhankelijk.