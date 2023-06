PLAY ziet nog een mogelijkheid op Schiphol

PLAY Airlines maakte deze week haar rentree op Schiphol. CEO Birgir Jónsson spreekt vol lof over de hervatting.

In oktober 2021 maakte PLAY, als vervanger van WOW Air, bekend vluchten tussen Keflavik Airport (vlakbij Reykjavik) en Amsterdam uit te voeren. Twee maanden later landde de knalrode Airbus A321 voor de eerste keer op Nederlandse bodem. Toen werd wekelijks twee keer op en neer gevlogen. Uiteindelijk was de lijndienst van korte duur. In maart 2022 stopte PLAY met deze vluchten. De luchtvaartmaatschappij wilde in de zomer haar aantal vluchten naar Schiphol uitbreiden, maar kreeg de slots niets. De verdeling hiervan werd in de zomervakantie bemoeilijkt doordat de luchthaven maxima aan het aantal vertrekkende passagiers per dag stelde. Als gevolg hiervan moesten luchtvaartmaatschappijen een deel van haar operaties schrappen.

Terug in Nederland

Afgelopen maandag landde PLAY, dit keer met een A320neo, voor de eerste keer weer op Schiphol. Om te beginnen voert de maatschappijen de vlucht tussen Keflavik en Amsterdam vijf keer per week uit (maandag, woensdag, donderdag, vrijdag en zondag). Maar PLAY wil meer. Een dag na haar rentree liet zij weten vanaf eind oktober haar frequentie naar Schiphol te verhogen. Vanaf dan wordt iedere dag op en neergevlogen. Jónsson wijdt de uitbreiding vooral toe aan de toenemende vraag naar vliegreizen.

De CEO noemt de rentree op Schiphol een ‘mijlpaal’ ‘Van Schiphol gebruik mogen maken is een aanzienlijke prestatie voor onze jonge luchtvaartmaatschappij, gezien de grote vraag van andere luchtvaartmaatschappijen. De uitbreiding van onze vluchten naar Amsterdam zal naar verwachting niet alleen onze passagiersaantallen verhogen, maar ook aanzienlijke inkomsten genereren door de vele vrachtmogelijkheden die beschikbaar zijn. Ik ben erg trots op de prestatie van ons toegewijde PLAY team en hun succes’, zegt Jónsson bij Simple Flying.