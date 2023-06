KLM-gezagvoerder en pleitbezorger Nederlandse luchtvaart | Interview

Onder het motto van verduurzaming grijpt D66 elke mogelijkheid aan om de Nederlandse luchtvaart vleugellam te maken. Denk bijvoorbeeld aan krimp van Schiphol, het instellen van vliegtaks of het aanstellen van een staatsagent. ‘Nederland armer, de wereld warmer’, concludeert Peter Westerneng, KLM-gezagvoerder op de Boeing 737. ‘We zullen niet minder reizen maar doen het dan gewoon vanaf een luchthaven buiten onze landsgrenzen waar duurzaamheid minder hoog in het vaandel staat.’ De CO2-uitstoot is afhankelijk van een veelvoud aan verschillende factoren. De bevlogen vlieger pleit onder andere voor één Europees luchtruim, goed voor een CO2-besparing van zes tot tien procent. Maar die quick-win gaat er bij de Nederlandse politiek vooralsnog niet in.

‘Luchtvaart verbindt’, is hij van mening. ‘De sector houdt veel meer in dan enkel een infrastructuur tussen vliegvelden. Luchtvaart verbindt mensen, families, culturen, bedrijven, et cetera. Groot voordeel is dat er geen asfalt of rails, al dan niet dwars door natuurgebieden, voor nodig zijn.’ Peters liefde voor de luchtvaart kwam niet voort uit een aangeboren interesse. ‘Niemand in mijn familie was erin werkzaam. Maar vliegtuigen hebben natuurlijk altijd iets magisch. Bij een bepaalde windrichting vlogen ze op relatief lage hoogte voorbij mijn ouderlijk huis. Daarnaar kijkend veranderde mijn ambitie om arts te worden langzaamaan in piloot.’ © Michel van de Mheen

Een bewuste keuze

Peter startte bij KLM als Second Officer op de Boeing 747. Na enkele jaren als copiloot op de 737 te hebben gevlogen, maakte hij zijn terugkeer in dezelfde functie op de bok van de Jumbo. ‘Het routenetwerk van de Boeing 777 was inmiddels interessanter dan dat van de Boeing 747 en groeide gestaag door waar dat van de Boeing 747 zou gaan krimpen’, zegt hij erover. ‘Toch was het een bewuste keuze voor het iconische toestel en ik heb er geen seconde spijt van gehad. Ook al kromp het netwerk, de bestemmingen waren nog steeds leuk en de meeste collega’s, zowel in cockpit als cabine, hadden een voorliefde voor dit toestel en werkten er met veel plezier op, wat de sfeer ten goede kwam. Het doet pijn aan mijn vliegerhart dat de 747 voor het passagiersvervoer uit de roulatie is. Maar het is wel goed voor het milieu en de leefomgeving.’

Maar hoe groen was het om de BFY, de jongste van de Jumbo’s, nog helemaal niet zo lang na een D-check naar de sloop te sturen? ‘Ze was jonger dan de oudste 777 en had inderdaad nog wel even door gekund. Veel 747’s waren echter behoorlijk oud en aan vervanging toe. Het is niet rendabel om een vloot van slechts een paar vliegtuigen in stand te houden als je de mogelijkheid hebt hetzelfde werk te doen met een grotere vloot van vliegtuigen die aanzienlijk minder brandstof verbruiken. De pijn aan mijn vliegerhart door het vertrek van de 747, wordt gecompenseerd door de winst van zuinigere en stillere vliegtuigen voor het milieu en de leefomgeving.’ Peter Westerneng

Aanzienlijk minder CO2-uitstoot

Terug op Europa in de 737 was het wel weer even wennen voor Peter. ‘Er is weinig tijd op bestemmingen en het avontuurlijke van de intercontinentale routes mis ik. Maar even geen tijdsverschillen en niet door de nacht vliegen, is voor de gezondheid een verademing. Daarbij maken de hectiek en dynamiek van de Europa-operatie het werk veel uitdagender en dat is heel leuk. Al met al is het werk op intercontinentale routes niet te vergelijken met het werk op de Europese routes. Beide hebben hun voors en tegens.’

Ook de 737 vliegt er bij KLM binnenkort uit om plaats te maken voor de A320neo-familie. Peter: ‘Ik denk dat de filosofie van een Boeing me als vlieger meer aanspreekt dan die van een Airbus. Maar ik heb zelf nooit Airbus gevlogen, dus ik diskwalificeer mezelf voor een oordeel. Ik weet dat veel van mijn collega’s die de A330 vliegen heel enthousiast zijn. Daarbij is vernieuwing van de vloot voor passagier, milieu en leefomgeving natuurlijk sowieso heel positief. De A32xneo die KLM heeft besteld, stoot aanzienlijk minder CO2 uit per kilometer die een passagier vliegt dan de B737’s waarmee KLM nu nog opereert.’ © Airbus

Quick-win al decennialang niet opgepakt

‘De CO2-uitstoot is echter afhankelijk van een veelvoud aan verschillende factoren, niet alleen van het vliegtuigtype waarmee wordt gevlogen’, vervolgt Peter. ‘Denk aan zaken als hoeveel passagiers of belading je vervoert over welke route en in welke weeromstandigheden. Als piloten proberen we altijd zo veilig, stil en efficiënt mogelijk te vliegen. Omdat voor elk vliegtuigtype geldt dat het zuiniger is op een route in een rechte lijn dan via omwegen, pleit ik voor één Europees luchtruim. Honderd procent van alle vluchten in een volledig rechte lijn laten vliegen is uiteraard onmogelijk. Op de “wegen in de lucht” wordt het vliegverkeer uit elkaar gehouden door gebruik te maken van verschillende vlieghoogtes waarbij de verkeersleiding een actieve rol speelt door de vliegtuigen tijdelijk kleine koerswijzigingen op te dragen om voldoende afstand te bewaren.

Echter, veel routes hebben te maken met de indeling van het luchtruim als gevolg van landsgrenzen en dat is echt onnodig. Onderzoek door de Europese Commissie toont aan dat hiermee gemiddeld zo’n zes procent CO2-beparing kan worden gerealiseerd, wat zelfs kan oplopen tot wel tien procent. Los van de tijdwinst die het onze passagiers oplevert, vind ik het onbegrijpelijk dat een quick-win van één Europees luchtruim al decennialang niet gepakt wordt. Vooral nu we als samenleving en sector een gezamenlijke opgave hebben tot verduurzaming, verwacht je zowel van de sector als de politiek om in elk geval het laaghangende fruit te plukken.’ Vooralsnog dwingt uitgerekend Nederland het luchtverkeer te blijven omvliegen omdat het kabinet geen bevoegdheden wil overdragen om te komen tot een ongedeeld Europees luchtruim. © KLM

Averechts

‘Luchtvaart is niet gebonden aan landsgrenzen, de reiziger evenmin en stikstof en CO2 al helemaal niet’, gaat Peter verder. ‘Piet Paulusma draait zich om in zijn graf bij oostenwind, want dan waait al die vieze lucht gewoon weer terug naar Nederland. Bij westenwind draait op zijn beurt Jan Pelleboer zich om in zijn graf, want dan waait al onze schone lucht gewoon naar Duitsland. We moeten oppassen dat we niet allerlei maatregelen opstapelen en die alleen nationaal nemen. Effectieve maatregelen die Europees of liefst mondiaal genomen worden, zijn te rechtvaardigen wanneer het echt winst voor het milieu oplevert en de luchtvaart voldoende perspectief biedt. Anders is het symboolpolitiek. Een nationaal CO2-plafond heeft mij dus enorm verbaasd omdat ik de winst voor het klimaat niet zie zolang we dat alleen in Nederland doen. Sterker nog, het werkt averechts en het raakt onze luchtvaart disproportioneel! Dat die uitstoot dan niet binnen onze landsgrenzen plaatsvindt is niets meer dan een Pyrrusoverwinning voor milieuorganisaties. Luchtvaart is immers booming in de wereld. Maatschappijen uit landen als bijvoorbeeld Turkije, India en China staan met ambitieuze groeiplannen en grote orders voor vlootuitbreiding te trappelen om in het gat te springen dat Nederland met krimp van luchtvaart zou veroorzaken.’ © Giel Jan Koek

Allemaal verantwoordelijkheid

‘De efficiencyslagen die de afgelopen decennia gemaakt worden door de luchtvaart zijn gigantisch’, stelt Peter. ‘Bijna twintig jaar geleden zette KLM haar laatste Boeing 747-300 aan de grond. Het verschil in zowel de geluids- als de CO2-productie tussen deze machine en de Boeing 787 van twintig jaar later, is enorm. In 2020 voerde KLM samen met Air France de Dow Jones Sustainability Index voor luchtvaart aan en dat dus al zestien jaar op een rij. Desondanks behoudt luchtvaart grote aandacht, onder meer van milieuorganisaties.’ Behalve dat klimaatactivisten in november vorig jaar met ladders over hekken klommen en privéjets blokkeerden, boden de milieuorganisaties Natuur & Milieu, Greenpeace, Milieudefensie en Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland diezelfde maand de directeur-generaal luchtvaart van het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat (I&W) een actieagenda aan met 22 eisen om de luchtvaart sneller te verduurzamen.

‘Natuurlijk hebben we allemaal een verantwoordelijkheid als het gaat om klimaat en milieu’, reageert Peter. ‘Ook is het niet zo dat de luchtvaart niet aan de slag zou moeten blijven omdat zij slechts een geringe bijdrage levert van zo’n twee tot drie procent CO2-uitstoot. Maar evenzo kan het niet waar zijn dat luchtvaart de publieke schandpaal is waar de verhoudingen zoek zijn tussen de daadwerkelijke bijdrage en de aandacht daarvoor, zeker in verhouding met andere sectoren. Zoom je uit, dan zie je de verbeteringen die continu plaatsvinden in de luchtvaart en het relatief beperkte aandeel in uitstoot. Laten we, terugkijkend op die nare coronaperiode, ook niet vergeten dat het de luchtvaart was die zorgde voor repatriëring van mensen naar hun thuisland en de distributie van vaccins wereldwijd. In normale tijden geldt natuurlijk hetzelfde waar het gaat om vervoer van medicijnen of bijvoorbeeld donororganen. Voor veel transport is simpelweg geen werkbaar alternatief dan luchtvaart.’ © Nicky Boogaard from Hardinxveld-Giessendam, Netherlands, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Te rechtvaardigen

Uit gegevens van Eurostat, het Europese bureau voor statistiek, blijkt dat waar de Europese luchtvaart in 1993 nog 360 miljoen passagiers vervoerde, dit aantal in 25 jaar is gegroeid naar 1,1 miljard passagiers. Volgens de wereldluchtvaartorganisatie IATA zet de stijging de komende decennia wereldwijd door tot 16 miljard passagiers. ‘De oplossing moet beslist gezocht worden in het terugdringen van uitstoot’, stelt Peter. ‘Vandaar ook het belang van een Europees luchtruim, waar die uitstoot in ieder geval mee kan worden teruggedrongen. De mogelijkheid om te vliegen met steeds meer bijmenging van SAF, Sustainable Aviation Fuel, tot uiteindelijk honderd procent gebruik, is volop in ontwikkeling. In het totaalplaatje levert de inzet van schonere en stillere vliegtuigen meer winst op dan sec het verlagen van het aantal vliegbewegingen in Nederland. Effectieve maatregelen die Europees of liefst mondiaal genomen worden, zijn alleen te rechtvaardigen wanneer het werkelijk winst voor het milieu oplevert en de luchtvaart ook voldoende perspectief biedt.’