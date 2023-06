Opmerkelijk beeld voor landing Schiphol | Video

Passagiers die vrijdagavond landden op Schiphol zagen tijdens de nadering een enorme brand in Ter Aar (Zuid-Holland) woedde.

Rond de klok van 21:30 uur brak die uit in bedrijfshallen. Onder meer een houthandel en een bedrijf dat plasticverpakkingen maakt waren daarin gevestigd. Het pand kent een oppervlakte van 170 bij 90 meter. Tijdens de brand kwamen grote rookwolken vrij en waren regelmatig explosies te horen. Een woordvoerder van de Veiligheidsregio Hollands Midden laat aan de NOS weten dat die veroorzaakt werden door gasflessen die op heftrucks stonden. Uiteindelijk werd rond de klok van 23:00 uur een NL Alert verstuurd naar inwoners van gemeenten in de omgeving van Ter Aar. Zelfs Kennemerland, de gemeente ten westen van Schiphol, ontving dat bericht. De hele nacht probeerde de brandweer de brand onder controle te krijgen. Rond 6:30 uur lukte dat pas.

Brand in Ter Aar vanuit t vliegtuig. pic.twitter.com/XbXimsOHwr— Grardie (@Grardie) June 9, 2023

grote brand in ter aar. vanaf schiphol oost pic.twitter.com/E5pd7QDI6Z— EH⁷ 아포방포 (@btsceneries) June 9, 2023

Passagiers zien brand uit vliegtuig

Op sociale media verscheen een video van een passagier aan boord van een Swiss Air-vliegtuig die de brand vanaf de linkerkant van het toestel vastlegde. Daarop is te zien hoe de bedrijven in brand staan en de zwarte rookwolken zich richting de Noordzee verspreiden. Doordat de vliegtuigen op de Aalsmeerbaan landden, hoefden die niet over het gebied waarvoor het NL Alert verstuurd was te vliegen. Eenmaal geland op Schiphol werden de rookwolken nog steeds waargenomen. Op een afbeelding die vanaf Schiphol-Oost gemaakt werd zijn in de verte de pluimen te zien. Inmiddels is de brand onder controle en blijkt uit gegevens van Flightradar24 dat boven Ter Aar weer gevlogen wordt om op te lijnen voor de Kaagbaan. Via de westkust komen vliegtuigen Nederland ook binnen. Ondanks dat werd voor deze gebieden vanochtend alsnog een NL Alert verstuurd met de boodschap dat de rook nog een tijdje aan kan houden.