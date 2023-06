Pipistrel: de Tesla van de lucht | Column

‘Ik zoek een medepassagier die minder dan 80 kilo weegt… Wie wil?’

Deze vraag kan je alleen verwachten op vliegveld Teuge. Op Schiphol zouden ze je vreemd aankijken: je mag wel vliegen, maar eerst even op de weegschaal, want een voorwaarde is dat je onder de 80 kilo weegt. De gemiddelde Nederlandse man zou met een gemiddeld gewicht van 84,5 kilo meteen ‘afvallen’ (mooie woordkeuze). Helaas heren: geen vliegbeleving voor jullie: eerst maar eens wat gewicht verliezen!

Maar nee, dit is een legitieme vraag voor een speciaal toestel: de Pipistrel, het elektrische vliegtuig waarmee de E-Flight Academy momenteel de show steelt. Niets meer, niets minder.

Pipistrel is een lichtgewicht elektrisch vliegtuig dat twee passagiers met een totaalgewicht van 170 kilo kan vervoeren. Ik bracht een middag door op Teuge om bij te praten met enkele collega’s van Up in the Sky. Bij Goof en Goot praten Piloot mocht ik kiezen tussen aanschuiven bij een podcast maken of 45 minuten meevliegen in een glimmend, wit toestel dat op batterijen de lucht in kan. Renske & Giel © Remco de Wit

Omdat ik niet bekend was met de term ‘trim’ (cabinepersoneel dat dit leest, zoek ‘trim’ even op, schijnbaar kan je er indruk mee maken in de cockpit), maar wel een bijdehante opmerking klaar had, besloot ik mezelf te beschermen en te kiezen voor een vlucht (wederom correcte woordkeus). Dus voor alle lezers die technische verhandelingen waarderen, bespaar jezelf de tijd en stop met lezen: ik ben niet technisch. Maar wat kan ik wel schrijven over de Pipistrel? In gewone taal: Oh…..My……God…….!

Voor een ‘stess’ die veel type vliegtuigen (747, 737, 787, 777, MD-11, Cessna) gevlogen heeft en dus vergelijkingsmateriaal genoeg heeft, kan ik zeggen dat dit een van de mooiste vluchtervaringen is geweest die ik ooit heb gehad! Ik ben razend enthousiast.

Over haar tijd als stewardess bij KLM schreef Renske Dragt het boek ‘Love is in the air’.

Via Up in the Sky kunt u haar boek met de code “upinthesky10” extra voordelig bestellen!

Waar een Boeing 747 met vier motoren honderden meters aan startbaan nodig heeft om op te stijgen, is het met de Pipistrel een kwestie van power erop en direct airborne. Wat nou: ‘V1 Rotate’: A point of no return? Met slechts twee meter startbaan ben je al meteen in de lucht. Geen zwaartekracht die je in de stoel drukt, geen spanning die zich in je buik opbouwt of dat momentum dat je voelt: Ein-de-lijk: Jaaaa! Daar gaat ‘ie dan! De Pipistrel schiet naar voren en omdat hij zo weinig weegt, is hij nagenoeg direct daar waar hij hoort te zijn: in de lucht. © Remco de Wit

En dan? Dan is het genieten. Puur genieten. Een MD-11-cockpit snapt dit direct. De mooiste cockpit binnen de commerciële luchtvaart bevond zich naar mijn mening toch wel waar de cowboys en elfjes zich bevonden: de MD-11 van KLM. Bij het betreden van die cockpit kwam je in een serre: zoveel grote ramen, zoveel ruimte en licht. Het uitzicht vanuit een MD-11-cockpit was fenomenaal. Dát gevoel biedt de Pipistrel ook. Maar meer…..

Bij de Pipistrel is er aandacht besteed aan gewichtsbesparing. De vriendelijke piloot Giel, die mij heeft uitgenodigd, vertelt dat naast de fantastisch grote ramen van plastic, er geen lampjes aan de vleugels zitten en zelfs de stoelbekleding op het gewicht is afgestemd. Eerlijk is eerlijk, het ziet er allemaal geweldig uit. De stoelen zijn van donkerblauwe suède, zacht en comfortabel: pure luxe.

De headset die ik draag (kostprijs 1000 euro) zit prettig, sluit goed over de oren en (waar het vaak kraakt) levert glashelder geluid: heerlijk om prettig te kunnen praten in een toestel dat van nature al veel minder geluid maakt. Het accessoire doet precies waarvoor het bedoeld is: kraakvrij en zonder storing of gerelateerde behoefte om luider te praten, kun je op 300 meter hoogte met elkaar bijna een meditatiesessie starten. © Remco de Wit

De ramen van de Pipistrel zijn, zoals eerder gezegd, groot. Ze reiken bijna van de bovenkant van het toestel tot aan de bodem. Dit biedt uitzicht: een prachtig uitzicht. Het is het ‘Key Selling Point’ naast duurzaamheid en geluidsreductie, wat mij betreft. Het maakt vliegen minder ‘plat’, maar tot een echte ‘beleving’.

Het feit dat alles lichtgewicht is, zou misschien een gevoel van onveiligheid kunnen geven voor mensen die gewend zijn aan ‘zwaardere’ vliegtuigen. Niets is minder waar. Ik heb me nog nooit zo veilig gevoeld als in de Pipistrel. Door de aandacht voor details in de bouw en de afwerking biedt het hetzelfde gevoel als een Tesla op de weg. Stil, luxueus, afgewerkt, comfortabel en…..het doet wat het moet doen, maar dan vele malen slimmer en meer geautomatiseerd.

Piloot Giel bood ook een ‘Penny Benjamin Fly By, Buzzing the Tower’ aan. We maken een lichte doorstart langs de startbaan, wat het plezier nog groter maakt. Uiteraard zonder de knal en het geluid, want ja….een elektrisch vliegtuig is nu eenmaal stil te noemen en vliegt voorbij als een witte libelle. © Remco de Wit

Een witte libelle: zou dat woord beter passen bij de uitstraling van de Pipistrel dan een vergelijking met een Tesla? In de spirituele wereld staan libelles voor transformatie en verandering en dat is precies wat deze manier van vliegen nastreeft. Het belooft een andere wijze van vliegen. Het belooft een andere toekomst. Het is dus een mooi begin. Want in tegenstelling tot een libelle, die zeer grote afstanden kan afleggen, kan de Pipistrel maar 45 minuten vliegen, wat nog niet eens de landsgrens bereikt. Dus laten we teruggaan naar het Tesla-gevoel van de Pipistrel in de lucht.

Daarom wil ik afsluiten met de woorden van Nikola Tesla: ‘The present is theirs, the future for which I really worked is mine…’ Hell yeah. Dat is wat de Pipistrel uitstraalt: hoop voor de toekomst, schoon, soepel, wendbaar, luxueus, maar ook bedoeld voor iedereen die een passie heeft voor vliegen. Ik kan niet wachten tot het bereik groter wordt. Niet alleen qua afstand en vliegtijd met de Pipistrel, maar vooral ook om deze ervaring te delen, waar vele, vele mensen die een passie hebben voor luchtvaart, innovatie en lef, hoop en vreugde uit zullen putten.

Dus ja, de Pipistrel? Een absolute aanrader!

