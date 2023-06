‘Rechtszaak KLM kan tot neerwaartse spiraal leiden’

Verdere verduurzaming van de luchtvaartsector zou volgens luchtvaartjurist Niall Buissing ontmoedigd kunnen worden als de rechtszaak tegen de duurzaamheidscampagne van KLM voortgezet wordt.

De campagne, die te boek staat als ‘Fly Responsibly’ dateert uit 2019. Fossielvrij NL spant niet alleen naar aanleiding van deze reclame een rechtszaak aan. De milieuorganisatie is van mening dat KLM nog steeds ‘vergelijkbare misleidende uitingen’ doet. Daarmee doelt Fossielvrij NL onder meer op dat compensatie via herbossing onmogelijk is en dat het vliegen op duurzamere brandstof water naar de zee dragen is. Volgens de milieuorganisatie moet er simpelweg minder gevlogen worden en is de ‘de echte prijs’ voor vliegtickets noodzakelijk. KLM laat echter weten dat haar duurzaamheidscampagne ‘zeer ambitieus’ is. Fossielvrij NL en de luchtvaartmaatschappij hoorden deze week de rechter oordelen dat de rechtszaak de volgende inhoudelijke fase in gaat.

De reclames van @KLM over duurzaamheid zijn misleidend, vindt @HiskeArts van @FossielvrijNL. Luchtvaartjurist @Niall_B is het daar niet mee eens: 'Ze doen ook heel veel aan duurzaamheid', zegt hij in @Ditisdedag. pic.twitter.com/RDKmjsSEXC— NPO Radio 1 (@NPORadio1) June 8, 2023

KLM investeert in duurzaamheid

De luchtvaartsector zet haar beste beentje voor om te verduurzamen. KLM investeert bijvoorbeeld in vlootvernieuwing, een alternatief waar CEO Marjan Rintel op hamert. De luchtvaartmaatschappij faseerde haar Boeing 747’s uit en verving die door de Dreamliner. Daarnaast ging KLM in zee met Airbus door eind dit jaar Airbus A320- en A321-toestellen naar Nederland te halen. De vliegtuigen vervangen de verouderde 737-machines van KLM en Transavia. ‘Is KLM dan nog niet duurzaam bezig? Luchtvaart is een van de meest moeizame sectoren om te verduurzamen, maar toch wordt er heel veel op ingezet. En kun je beter met een vliegtuigmaatschappij vliegen die zich inzet voor verduurzaming of eentje die dat helemaal niet doet?”, vraagt hij zich in Dit is de Dag op NPO Radio 1.

Hogere ticketprijs

Als gevolg van deze ontwikkelingen gaan de ticketprijzen omhoog. Op die manier kan een maatschappij investeren in duurzaamheid. Echter, indien de rechtszaak van KLM doorgaat, kunnen andere luchtvaartmaatschappij daar mogelijk van schrikken met als gevolg dat verduurzaming van de luchtvaartsector op een lager pitje komt te staan. ‘Ik denk dat de hele luchtvaartsector meer moeite zal hebben om de verduurzaming verder op te drijven. Ze gebruiken het nu ook om passagiers extra te laten betalen voor vluchten waardoor zij meer kunnen investeren. Op het moment dat je dat niet meer kan doen kan dat ook gevolgen hebben voor verdere vernieuwing van de sector’, vervolgt Buissing.