Bijna-botsing in Rusland met Il-76 en PC-12

Een Il-76 van het Russische Ministerie van Defensie kreeg van de luchtverkeersleiding toestemming om te dalen. Een Wit-Russische PC-12 bleef daarbij onopgemerkt.

Het incident vond plaats in maart. Nu zijn er meer details bekend over het voorval. De Il-76 vloog op Flight Level 270, ongeveer 8250 meter. De PC-12 vloog wat lager op Flight Level 260, ongeveer 7900 meter. De bemanning van de Ilyushin vroeg de luchtverkeersleiding of ze konden dalen omdat ze hun bestemming naderden. De verkeersleider gaf toestemming voor de daling, maar zag de PC-12 over het hoofd.

Vrijwel direct daarna werd het waarschuwingssysteem in beide vliegtuigen geactiveerd. De vliegers grepen gelijk in en maakten ontwijkende manoeuvres waardoor een botsing werd voorkomen. De Il-76 kruiste de vliegroute van de PC-12 bijna loodrecht. Volgens het rapport van de Russische luchtvaartautoriteit Rosaviatsiya was de verticale afstand tussen de vliegtuigen slechts zestig meter en de horizontale afstand 1300 meter.

Fouten

De autoriteit stelt dat de luchtverkeersleider verantwoordelijk was voor het incident. In de loop van het onderzoek bleek dat werknemers van de regionale luchtverkeersleiding vaker belangrijke regels schonden. Ook werd het werk niet goed gecontroleerd door het management. Als gevolg hiervan werden de directeur van de luchtverkeersleiding van de regio, zijn plaatsvervanger, twee hoge luchtverkeersleiders en de persoon die het incident veroorzaakte, ontslagen.

Bijna-botsing

Dit jaar vonden er regelmatig bijna-botsingen plaats. Veel hiervan deden zich voor in de Verenigde Staten waarbij er vaak sprake was van een runway incursion. Hierbij bevindt een vliegtuig, voertuig of persoon zich onbedoeld in de beschermde zone van de baan bevindt die wordt gebruikt voor starts of landingen van vliegtuigen.