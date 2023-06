‘Domino-effect’ na annulering A330-vlucht

Een Airbus A330 van Jet2 stond noodgedwongen een dag langer aan de grond omdat de temperatuur in het toestel voor vertrek vanuit Tenerife begon op te lopen.

De A330, registratie G-VYGM, stond afgelopen maandag op het punt te vertrekken richting Manchester. Eenmaal aan boord steeg de temperatuur. Reden daarvoor was een defecte airco. De piloot zou de passagiers op de hoogte hebben gebracht dat er iets aan de motor stuk was en dat technici een poging deden het mankement op te lossen. De passagiers zaten vervolgens twee uur in het toestel vast. De situatie werd door hen vergeleken met een ‘broeikas’.

De onrust onder de passagiers steeg naarmate de tijd vorderde. ‘De temperatuur in het vliegtuig nam toe. Iedereen werd onrustig en kinderen huilden. Mensen schreeuwden en het cabinepersoneel wilde niet dat we het vliegtuig zouden verlaten’, zegt Matthew Mallon, die samen met zijn partner en twee zoons in de A330 zat, bij Manchester Evening News. ‘Op een gegeven moment moest ik om een dokter vragen, omdat mijn zoon oververmoeid raakte. Hij was knalrood. We moesten zijn kleren uittrekken.’

Volgende dag alsnog naar Manchester

Na twee uur werden de reizigers uit hun lijden verlost. Vervolgens liepen zij richting de terminal waar ze nog moesten wachten alvorens Jet2 met opheldering kwam. Om vier uur ’s nachts hoorden de gedupeerden dat ze een hotel aangeboden kregen en dat ze de volgende dag terug zouden vliegen. ‘Het had een domino-effect op alles. Het is de bedoeling dat we weer aan het werk gaan en dat de kinderen weer naar school gaan. Het is echt een puinhoop’, vervolgt Mallon. Volgens Flightradar24 werd de A330-vlucht van 5 juni geannuleerd en vloog het toestel een dag later omstreeks 17:00 lokale tijd terug naar Manchester. Jet2 biedt aan de reizigers haar excuses aan.