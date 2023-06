EasyJet: ‘Nederland enige land waar die discussie is’

Het kabinet wil dat Schiphol het aantal vluchten reduceert. Johan Lundgren, topman van easyJet, denkt dat dat niet de juiste manier is om te verduurzamen.

Lundgren hekelt vooral de manier waarop het kabinet de negatieve effecten van de luchtvaart wil aanpakken. ‘Het is intellectueel armoedig als je enige oplossing voor een probleem is om minder te gaan doen. We moeten juist meer doen om de problemen op te lossen. Nederland zondert zich met krimp totaal af. Schiphol is de enige luchthaven en Nederland het enige land waar de discussie niet over verduurzaming gaat, maar over capaciteit. Dat is absurd. In de meeste andere landen wordt gekeken naar maatregelen die direct effect hebben op verduurzaming voor de luchtvaart, waarbij oog blijft voor reizigers en de economie’, zegt hij in het Algemeen Dagblad.

Rechtszaak tegen krimp

Diverse luchtvaartmaatschappijen zijn het niet eens met de krimp van Schiphol (het aantal vliegbewegingen met 60.000 verlagen; red). Onder meer KLM, Transavia, easyJet, Corendon, Delta en TUI spanden een rechtszaak aan. En met succes: de rechter oordeelde dat de overheid onjuist heeft beslist om minder vliegtuigen van de luchthaven te laten vertrekken. Lundgren denkt dat hiermee een oplossing nog niet in zicht komt. ‘In plaats van samen te werken, staan in Nederland overheid, Schiphol en luchtvaartmaatschappijen tegenover elkaar. Laatst was er al een rechtszaak, toch? Dat is het laatste waarvan omwonenden en milieu profiteren’, aldus de easyJet-topman.