Met een knalrode Airbus van Schiphol naar IJsland | Flight Report

Knalrood zijn ze, de vliegtuigen van low-cost carrier PLAY die sinds kort weer terug is op Schiphol. De luchthaven verwelkomde de Airbus A320neo, registratie TF-PPF, en haar crew met een banner en stroopwafels. Ik was niet alleen getuige van dit moment, de airline onthaalde mij ook aan boord voor een kennismakingsvlucht en een korte kennismaking met haar thuisland.

Alleen al de registratie van het iets meer dan twee maanden oude vliegtuig is leuk als een subtiele verwijzing naar het credo van deze budgetmaatschappij ‘Pay less, Play more’ en ik voeg er dan maar zelf aan toe: ‘Fly’. De machine was te vinden bij gate M5, helemaal niet verkeerd in geval je er mooie plaatjes van wilt schieten. Die kans krijg je doorgaans niet altijd, maar aanwezig als pers was die er volop. De PPF is een van de tien vliegtuigen uit de A320neo-familie waarmee PLAY vliegt. Zij is de standaardvariant van dit vliegtuigtype, waarbij de afkorting neo staat voor new engine option. Acht van haar zusjes rolden in 2021 en 2022 bij Airbus van de band en dienden eerst bij Interjet. Het laatste zusje, een A321neo, is de jongste: op 31 mei jl. kon PLAY haar kersvers uit de fabriek toevoegen aan haar vloot. De maatschappij beschikt daarmee over vier A321neo’s en, makkelijk rekenen, zes A320neo’s. © André Schmidt

Geen onbekende

PLAY is geen onbekende op Schiphol: tussen december 2021 en maart 2022 maakte de Amsterdamse luchthaven ook deel uit van het routenetwerk van de airline. De plannen om in de daaropvolgende zomer op deze bestemming te blijven vliegen, vielen echter in het water omdat de nieuwkomer de benodigde slots toen niet kreeg. Maar dat is nu verleden tijd. De airline vliegt voorlopig vijf dagen per week heen en weer tussen Keflavík en Schiphol, en met ingang van 29 oktober wordt dat zelfs elke dag. Birgir Jónsson, CEO van PLAY, toont zich er blij mee: ‘Amsterdam is een van Europa’s grootste hubs en een belangrijke bestemming voor onze activiteiten tussen Noord-Amerika en Europa.’ Vanaf Amsterdam kunnen passagiers met PLAY via IJsland doorvliegen naar New York, Boston, Washington DC, Baltimore en Toronto. In Europa kunnen de knalrode vliegtuigen van de trans-Atlantische airline ook op menig vliegveld worden gespot, waaronder in Londen, Parijs, Brussel, Kopenhagen en Berlijn. © Lieneke Koornstra

Modern aanzien

Het kleurenschema, met de naam van de airline in grote witte letters op dat opvallende rood, doet me direct weer denken aan die paarse jas waarvan WOW Air haar toestellen destijds voorzag en waarbij het in witte kapitalen erop genoteerde WOW ook met geen mogelijkheid viel te missen. Niet zo’n verwonderlijke overeenkomst als je bedenkt dat PLAY praktisch de ‘opvolger’ is van WOW Air, de voormalige IJslandse budget-airline. PLAY wordt ook deels door dezelfde mensen gerund als WOW Air. Een belangrijk verschil is echter dat PLAY, vanwege de hoge kosten, niet wil vliegen met widebody-toestellen zoals Airbus A330’s. Een bijzonder fraai detail in de door PLAY gekozen livery is de zwarte omlijsting van de cockpitramen wat de neus een zeer modern aanzien geeft, meer in de richting van de A350. Het vliegtuigtype deelt dezelfde cockpit-ergonomie met de A350 en A330neo. © Lieneke Koornstra

Airspace-interieur

Eenmaal in het vliegtuig valt de moderne cabine-inrichting meteen op. Belangrijke elementen van dit zogenaamde Airspace-interieur zijn een vernieuwd entreegedeelte, nieuwe wandpanelen die een iets grotere cabinebreedte bewerkstelligen en een vernieuwde raamomlijsting. De plafondverlichting is ook van deze tijd, evenals in de A350 en A330 gaat het om gekleurde LED-verlichting, in dit geval geheel in stijl met de kleur van de rode livery. Aan de grootte van de bagagebakken is goed te zien dat Airbus inspeelt op de steeds grotere stukken handbagage die passagiers meenemen. Alleen rechtopstaand gaat het niet lukken om er een rolkoffer in te krijgen van het bij PLAY toegestane formaat 56x45x25cm. De stoelen bevinden zich in een 3:3-configuratie. Zoals bij alle low-cost carriers en in de economy class bij alle nationale luchtvaartmaatschappijen, is de beenruimte beperkt en zijn de stoelen smal. Een middenstoel is naar mijn mening nooit fijn, al helemaal niet als de buren aan weerszijden vreemden voor je zijn. Maar één troost: als het vliegtuig niet is volgeboekt doet de in rode uniformen gehulde cabin crew niet moeilijk als je van stoel wilt wisselen.

© Lieneke Koornstra

© Lieneke Koornstra

© Lieneke Koornstra

Tijdens mijn drie uur en twintig minuten durende vlucht kwamen de stewardessen twee keer langs met drankjes en etenswaren, waarvoor moet worden betaald. Combinaties, bijvoorbeeld in de vorm een baguette, een bear fruit roll en jus d’orange, zijn goed voor enkele euro’s korting. Dus geen haute cuisine-gerechten, maar dat is ook helemaal niet wat PLAY beoogt. Birgir Jónsson: ‘Wij bieden lage prijzen aan, zodat onze passagiers geld kunnen besparen op hun vluchten en meer kunnen beleven op hun bestemming.’ © Lieneke Koornstra

Composities van vuur en ijs

Mijn bestemming tijdens deze persvlucht was dus Reykjavik. Vrij kort na aankomst ging het richting Blue Lagoon, een prachtige oase van warm, lichtblauw water midden in de woeste IJslandse natuur. Het leverde een ervaring op van weldadig relaxen na een toch wel vermoeiende dag. Want hoewel de vlucht rustig verliep, het voorafje in de trein was dat allesbehalve als gevolg van een systeemstoring in Amsterdam bij de verkeersleidingpost van ProRail. Blue Lagoon © Lieneke Koornstra

De volgende dag stond de Golden Circle-toer op de agenda met het bezoeken van enkele topattracties: het Thingvellir National Park, Geysir geothermal area en de Gullfoss-waterval. Het waren korte kennismakingsbezoeken, goed voor een indruk, goed om de smaak van meer IJsland veel uitgebreider te willen proeven. Heb je de tijd, huur dan vooral eigen vervoer. Als luchtvaartliefhebber vind je het wellicht leuk een kijkje te gaan nemen bij het wrak van een Amerikaanse Navy DC-3 die in 1973 als gevolg van brandstofgebrek neerstortte op het zwarte strand van Solheimasandur. En als je er toch bent, ben je misschien ook wel nieuwsgierig naar die vulkaan met die onuitspreekbare naam, de Eyjafjallajökull, die in april 2010 een groot deel van het luchtverkeer lamlegde.

Ook biedt het staateiland, met al haar composities van vuur en ijs, volop gelegenheid walvissen te gaan spotten. Of om te gaan snorkelen of duiken in de Silfrakloof waarbij je tussen de Amerikaanse en Euraziatische tektonische platen zwemt en de rijke onderwaterwereld kunt bewonderen. Of om – van begin september tot eind maart – het noorderlicht te gaan zien. Of om rond te struinen in Reykjavik, met al die gekleurde huizen die bedekt zijn met golfplaat. Te veel om op te noemen. Heerlijk eten behoort zeker tot de mogelijkheden in IJsland. Vis- en lamsgerechten zijn om je vingers bij af te likken. Maar je moet er wel diep voor in de buidel tasten. Afijn, met het boeken van je vlucht bij PLAY zijn er al de nodige euro’s voor verdiend.

Thingvellir National Park © Lieneke Koornstra

Geysir © Lieneke Koornstra

Geysir © Lieneke Koornstra

Geysir © Lieneke Koornstra

Gullfoss-waterval © Lieneke Koornstra

Reykjavik © Lieneke Koornstra

Reykjavik © Lieneke Koornstra

Reykjavik © © Lieneke Koornstra

Hallgrímskirkja in Reykjavik © Lieneke Koornstra

Reykjavik © Lieneke Koornstra

Harpa, het concert- en congrescentrum van Reykjavik © Lieneke Koornstra

Opnieuw een rustige vlucht