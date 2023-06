Botsing tussen twee A330’s | Foto

Een Airbus A330 van EVA Air en eenzelfde toestel van Thai Airways kwamen afgelopen zaterdag met elkaar in botsing op de Tokio Haneda Airport.

Beide machines waren volgens gegevens van Flightradar24 rond 11:00 uur lokale tijd op weg naar de startbaan. De A330, registratie B-16340, van EVA Air stond op het punt te vertrekken naar Taipei (Taiwan), terwijl die andere, registratie HS-TEO, aan het begin stond van een vlucht naar Bangkok (Thailand). Vlak voor de startbaan zouden de twee met elkaar in contact zijn gekomen. Hoe dit heeft kunnen gebeuren, is nog niet bekend. Zowel de A330 van EVA Air als die van Thai Airways keerde via de landingsbaan terug naar de gate.

INCIDENT: Thai Airways Airbus A330-300 HS-TEO (serving #TG683 to Bangkok) and EVA Air A330-300 B-16340 (as #BR189 to Taipei) collided during taxi for departure today at Tokyo/Haneda ~1100JST (0200UTC). No injuries reported.https://t.co/GPeqKC2q1q



Pics: FL360aero pic.twitter.com/7nHfDWRNZY— Airport Webcams (@AirportWebcams) June 10, 2023

🚨 Incident at Tokyo Haneda Airport 🚨



Two Airbus A330s, Thai Airways A330-300 (HS-TEO) and Eva Air A330-300 (B-16340), collided on the ground today.



The Thai aircraft's winglet was damaged. No injuries were reported among the 250 passengers and 14 crew on the Thai A330 and… pic.twitter.com/mUQpTwoF4y— RadarBox (@RadarBoxCom) June 10, 2023

Winglet breekt af

Een passagier die aan boord van dat eerste vliegtuig zat, zegt dat de botsing plaatsvond toen de A330 stond te wachten voor take-off. ‘Een deel van de vleugel van het Thai Airways-vliegtuig was afgebroken’, licht de reiziger toe bij The Japan Times. Op sociale media gingen afbeeldingen en video’s rond. Op foto’s is te zien dat beide machines bij een intersectie tot stilstand kwamen. De video maakt duidelijk dat de winglet van de A330 van Thai Airways door de mogelijke botsing afbrak. Een deel daarvan lag op de taxibaan. Als gevolg van het incident sloot startbaan A twee uur. De andere drie banen bleven wel in gebruik. Ondanks dat liepen sommige vluchten vertraging op.

De A330 van Thai Airways keert na de botsing terug naar het platform © Flightradar24.com

De A330 van EVA Air keert eveneens om © Flightradar24.com

Twee vluchten naar Bangkok

Na het incident regelde Thai Airways twee vliegtuigen die de reizigers alsnog naar Bangkok konden brengen. De luchtvaartmaatschappij trommelde een toestel van All Nippon Airways en Japan Airlines op. De A330 in kwestie vloog een dag later naar de Thaise hoofdstad. Het toestel van EVA Air was volgens Flightradar24 nog niet in staat naar Taipei te vliegen. Wanneer het vliegtuig haar operaties hervat, is nog onduidelijk.