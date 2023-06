Internationale ophef na grap over MH370

Een komiek uit New York heeft tijdens een optreden de woede van mensen in Maleisië en Singapore op de hals gehaald door grappen te maken over de veiligheid van Maleisische vliegtuigen. Dit zou volgens critici duidelijk verwijzen naar de verdwijning van vlucht MH370.

Jocelyn Chia sprak over de gecompliceerde geschiedenis tussen Singapore en Maleisië, die nu grenzen aan elkaar, maar ooit deel uitmaakten van hetzelfde land. Ze suggereerde dat Singapore sinds de splitsing in 1965 is uitgegroeid tot een eerstewereldland, terwijl Maleisië een ontwikkelingsland zou zijn gebleven. Vervolgens richtte Chia haar pijlen op Maleisische vliegtuigen door te zeggen dat ze ‘niet kunnen vliegen’, en verwees naar vlucht MH370 van Malaysia Airlines. Dit toestel, dat op 8 maart 2014 vanuit Kuala Lumpur richting Beijing vertrok, is spoorloos verdwenen. Er is nooit meer iets vernomen van de 239 passagiers en bemanningsleden. Wat er precies met de vlucht is gebeurd, is nooit met zekerheid vastgesteld, hoewel er af en toe brokstukken zijn gevonden waarvan wordt vermoed dat ze van het vliegtuig afkomstig zijn. ‘Zijn vermiste Maleisische vliegtuigen geen geschikt onderwerp voor grappen? Sommige grappen ‘landen’ gewoon niet’, reageert de komiek.

De voormalige advocaat met Singaporese roots deed haar uitspraken afgelopen week tijdens een optreden in Manhattan. Clips daarvan werden online gedeeld, maar vooral in het buitenland worden de uitspraken van Chia niet met applaus ontvangen. Chia beweert dat ze deze grap al vaker heeft gemaakt. Op zondag werden de sociale media-accounts van Chia geblokkeerd, vermoedelijk omdat ze massaal zijn gerapporteerd door gebruikers.

Internationale ophef

De uitspraken veroorzaken ophef en zelfs protesten in zowel Maleisië als Singapore. Zo marcheerde een Maleisische politieke jongerenbeweging op vrijdag naar de Amerikaanse ambassade in Kuala Lumpur om te protesteren tegen wat zij zien als een belediging. Ongeveer honderd demonstranten en vertegenwoordigers van nabestaanden overhandigden een verklaring aan de Amerikaanse diplomatieke missie aldaar. ‘Dit is volstrekt onaanvaardbaar voor de hele natie’, aldus een woordvoerder. Hij voegde eraan toe dat ‘vrijheid van meningsuiting gepaard moet gaan met gevoeligheid.’ De regering van Singapore heeft in een verklaring afstand genomen van de ‘ongegronde opmerkingen’ van de komiek en excuses aangeboden aan Maleisië. In een verklaring distantiëren de Singaporezen zich van de ’ongegronde opmerkingen’ van de comedian over MH70: ‘Chia weerspiegelt op geen enkele manier onze standpunten.