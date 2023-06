Streep door ‘tweede Kaagbaan’

Er komt in de nabije toekomst geen nieuwe start- en landingsbaan op Schiphol. Minister Mark Harbers (VVD) van Infrastructuur en Waterstaat zet een streep door de reservering van een stuk grond in de gemeente Haarlemmermeer. Hier had de zogenoemde parallelle of tweede Kaagbaan moeten komen.

De minister maakte dit vanochtend bekend tijdens een bezoek in Rijsenhout. In dit dorp in de gemeente Haarlemmermeer konden door de reservering nauwelijks nieuwe woningen worden gebouwd. Volgens het kabinet is het besluit genomen omdat de voordelen van een tweede Kaagbaan maar beperkt zijn afgezet tegen de hoge kosten. Dat zou blijken uit onderzoek. Ook betekent de aanleg van een nieuwe baan ‘een grote verschuiving van hinder’.

De afgelopen tijd voerden verschillende partijen zoals de provincie Noord-Holland, gemeente Haarlemmermeer, Schiphol, KLM, de Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS) en de Omgevingsraad Schiphol meerdere gesprekken over de reservering die stamt uit 2009. Naar verluidt zouden de meeste partijen het eens zijn met het besluit. Schiphol zelf gaf in april al aan dat de reservering ongedaan gemaakt kon worden.

Inwoners van Rijsenhout voerden al jaren actie tegen de komst van een nieuwe start- en landingsbaan. Alleen al de reservering van de grond voor de tweede Kaagbaan en de gevolgen vandien zorgden voor grote onrust meldde de Rijsenhoutse Patricia van den Bosch vorig jaar aan NH Nieuws: ‘Ik woon hier al mijn hele leven en je ziet gewoon hoe die reservering ons dorp gijzelt’.

Woningbouw

Harbers ziet het als een goede ontwikkeling dat er nu rust en duidelijkheid komt voor de inwoners. Jurgen Nobel, wethouder van de gemeente Haarlemmermeer, is ook te spreken over de keuze geen tweede Kaagbaan aan te leggen. Hij noemt het besluit ‘een enorme opluchting voor de inwoners van Rijsenhout’. Ook ziet hij ruimte voor het maken van plannen ten behoeve van de uitbreiding van de woningvoorraad. Zo wil de wethouder graag geluidsadaptieve woningen bouwen in het dorp. Dit zijn woningen waarbij tijdens de bouw rekening gehouden is met omgevingsgeluiden en waarin mensen door de gerichte plaatsing van de woningen minder geluidshinder ervaren. In totaal zou het gaan om maximaal 400 nieuwe woningen.