Update over in beslag genomen An-124

De regering van Canada wil de Antonov An-124 van de Russische maatschappij Volga-Dnepr die al sinds februari vorig jaar aan de grond staat op Toronto Pearson International Airport definitief in beslag nemen.

Dat bevestigt zij naar aanleiding van een onverwachts bezoek van president Justin Trudeau afgelopen weekend aan Kiev. De actie volgt als vergelding op de oorlog in Oekraïne. Op deze manier wil het land laten zien dat de Russische invasie niet zonder gevolgen kan blijven. ‘We staan achter Oekraïne en zullen alle nodige acties ondernemen, inclusief deze inbeslagname, om druk uit te oefenen op president Poetin’, licht Omar Alghabra, transportminister van Canada, toe in een verklaring die in handen is van Global News.

Russian registered Antonov An124 is now parked on Taxiway N in Toronto. It will sit here indefinitely. They planned a departure this morning,since cancelled.Arrived on Sunday from China via Russia & Anchorage. Russian aircraft are banned in Canadian airspace.

Volga-Dnepr RA-82078

Vast in Toronto

De An-124 voert al circa anderhalf jaar geen vluchten meer uit. Toen westerse landen sancties tegen Rusland afkondigden, waaronder dat Russische luchtvaartmaatschappijen niet meer welkom zijn in een groot aantal luchtruimen en zich niet meer mogen vertonen op veel luchthavens, kon het toestel geen kant meer op. Sindsdien probeerde Volga-Dnepr toestemming te krijgen het vliegtuig naar Rusland te vliegen, maar die bleef uit. Voordat de An-124 op de luchthaven van Toronto terechtkwam, voerde die een vlucht uit met medische hulpmiddelen aan boord.

Overdracht aan Oekraïne

In april dit jaar zei de Oekraïense premier Denys Shmyhal dat het vliegtuig in beslag genomen zou worden om vervolgens over te dragen aan Oekraïne. Dat werd toentertijd echter niet bevestigd vanuit Canadese zijde. Nu lijkt zich dat wel in een gevorderd stadium te bevinden. ‘Mocht de An-124 uiteindelijk ons eigendom worden, dan zal Canada samen met de regering van Oekraïne op zoek gaan naar mogelijkheden wat met het toestel gedaan kan worden om slachtoffers van mensenrechtenschendingen te compenseren, de internationale vrede en veiligheid te herstellen of Oekraïne weer op te bouwen’, vervolgt de Canadese regering.