De laatste Concorde | Goof

Precies vandaag, de dertiende juni, maar dan in 1980, werd de laatste Concorde geleverd aan British Airways. Hoewel er begin deze eeuw sprake was van een ‘Concorde II’, is het gezien het duurzaamheidsgolf waarin de wereld zich momenteel bevindt erg onwaarschijnlijk dat die er ooit komen gaat.

Concorde nummer 216 maakte haar eerste vlucht vanuit de fabriek in Filton, UK. Was neutraal-wit geschilderd en stond geregistreerd als G-BFKX, later als G-BOAF. Zowel dit toestel als het voorlaatste exemplaar (214, G-BFKW) werden gebouwd zonder bevestigde order. Men hoopte dat Singapore Airlines of British Caledonian ze zouden kopen, maar dat gebeurde niet. Uiteindelijk werd een deal gesloten om de 216 en de 214 samen aan British Airways te verkopen.

Ter voorbereiding op de verkoop werd 216 opnieuw geregistreerd als G-N94AF, wat in feite een Amerikaanse registratie was met een Brits voorvoegsel. Dit ongebruikelijke trucje werd om belastingtechnische redenen toegepast op de meeste Concordes van British Airways, als onderdeel van een overeenkomst met Braniff International Airways. De af te leveren Concordes vlogen dan onder een BA-vluchtnummer van Londen naar Washington-Dulles. Daarna werden ze ‘verkocht’ aan Braniff, het G-voorvoegsel werd verwijderd (maar de Amerikaanse N stond er al!) en een Braniff-bemanning vloog ze dan subsonisch naar Dallas. Supersonisch mocht niet boven de VS. Een stukje nationalistische wetgeving? Bescherming van de eigen industrie? Bij terugkeer in Washington werden de toestellen doorverkocht aan BA. De laatste Concorde vloog nog bij de Britten tot het begin van deze eeuw. De ellendige afloop van het prachtproject kennen we allemaal.

Wie weten wil waar het gebbetje in de kopregel op slaat, luistert even naar de wederom fenomenale audio-blog van Goof Bakker.

Historische info: Han Gerritsen

