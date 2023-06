Emirates hoopt op A380neo

In een interview met The Aerotelegraph heeft Emirates CCO Adnan Kazim aangegeven geïnteresseerd te zijn in een nieuwe variant van de A380. De dubbeldekker wordt in het Midden-Oosten nog altijd zeer gewaardeerd.

Adnan Kazim, commcieel directeur van Emirates, kijkt hoopvol naar de toekomst. De bestuurder ziet de luchtvaart sneller herstellen dan verwacht en zijn maatschappij zet alle zeilen bij om de vraag bij te benen. Vliegtuigen worden uit de mottenballen gehaald: ‘Tegen de zomer moeten we 90 procent capaciteit hebben. We hebben al onze Boeing 777’s weer in dienst, dat zijn ongeveer 140 vliegtuigen. Tegen de zomer zullen we ook weer 93 Airbus A380’s inzetten. Tegen het einde van de winter zullen we ongeveer 95 procent van de pre-pandemische capaciteit hebben bereikt. Dan vliegen er weer 96 of 97 van onze A380’s. En we zijn echt heel optimistisch dat de ontwikkeling doorzet. In het tweede kwartaal van 2024 denken we weer op 100 procent te zitten.

A380 Neo

Het zijn specifiek die Airbus A380’s waar Emirates trots op is. Waar de verkoop van het grootste passagiersvliegtuig in 2021 werd gestaakt vanwege tegenvallende verkoopcijfers is het toestel bij deze maatschappij onverminderd populair. Zo erg zelfs dat Kazim hoopt op een modernere variant: ‘Een veel lichtere, opnieuw ontworpen A380 zou mooi zijn’.

Dat idee werd eerder door CEO Tim Clark geopperd. Hij si vervend fan van het mega-vliegtuig en blijft herhalen dat hij graag een Airbus A380 Neo zou willen zien. Ook Kazim ziet daar dus wel wat in. Dit vooral vanwege de beperkte opschaling die mogelijk is met de Boeing 777X en Airbus A350. Ook benoemt hij vanuit een marketing-oogpunt de ‘wow-factor’ van de A380.

Wordt deze nieuwe A380 ooit gebouwd?

Hoewel Airbus en niet Emirates de beslissing moet nemen uiteindelijk een modernere A380 op de markt te gaan brengen doet de maatschappij in ieder geval een duit in het zakje van de teokomst van het vliegtuig. Emirates spreekt zich in ieder geval duidelijk uit: ‘Ik denk dat het belangrijk is dat we ons standpunt innemen en uitleggen hoe dit vliegtuig zich moet ontwikkelen. We hebben al meerdere malen onze mening gegeven en hopen dat de Airbus A380 op een gegeven moment weer op de markt komt.’