Nieuwe airline Saudi-Arabië ontvangt eerste vliegtuig, maar vliegt nog niet

Riyadh Air, de kersverse tweede nationale maatschappij van Saudi-Arabië, verwelkomde maandag haar eerste vliegtuig. Toch voert de airline er de komende tijd nog geen vluchten mee uit.

Na een dertien uur durende vlucht vanuit de Boeing-fabriek in Charleston vloog de 787-9 Dreamliner maandag ter promotie een rondje boven de Saudische hoofdstad alvorens op de luchthaven de wielen aan de grond te zetten. De Boeing is bestemd voor het nieuwe Riyadh Air, dat een van de grootste maatschappijen in het Midden-Oosten moet worden. Het nationale investeringsfonds van Saudi-Arabië steekt tientallen miljarden dollars in de nieuwe maatschappij, die gerund wordt door voormalig Etihad-topman Tony Douglas.

Het is de bedoeling dat de Dreamliner voorlopig als demonstratievliegtuig zal dienen. Het toestel staat dan ook nog altijd onder het Amerikaanse N8572C geregistreerd. Riyadh Air is namelijk van plan om pas in 2025 te beginnen met het uitvoeren van commerciële vluchten, maar gebruikt de 787 in de tussentijd om alvast wat naamsbekendheid te verwerven. De airline heeft momenteel al een bestelling voor 39 Dreamliners uitstaan, maar onderhandelt tegelijkertijd achter de schermen met Airbus en Boeing over een mega-order. Het bedrijf is naar verluidt op zoek naar in totaal drie- tot vierhonderd narrowbody-vliegtuigen, en zou met Boeing onderhandelen over de aanschaf van 150 737 MAX-toestellen.