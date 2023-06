Training Oekraïners in F-16 begint snel

Oekraïense piloten zouden deze zomer al kunnen beginnen met het trainen in F-16 straaljagers te vliegen, zo heeft minister Ollongren van Defensie tegen persbureau Reuters gezegd.

Nederland en NAVO-bondgenoot Denemarken leiden een internationale coalitie om piloten en ondersteunend personeel op te leiden, vliegtuigen te onderhouden en uiteindelijk F-16’s te leveren aan Oekraïne. Eerder had Nederland gezegd dat het van plan was “zo snel mogelijk” Oekraïense piloten op te leiden. Hoe snel was echter nog niet gedefinieerd, tot nu. “Deze zomer is onze ambitie. En we zullen zien of dat realistisch is”, zegt minister van Defensie Kajsa Ollongren nu over de start van het trainingsprogramma. De D66-minister meldt dat het het doel is zijn om het trainingsprogramma binnen zes maanden volledig operationeel te hebben. Dit zal waarschijnlijk in Deense vliegsimulatoren gebeuren. Twee anonieme bronnen melden dat de trainingen zullen beginnen met twee groepen van 12 Oekraïense piloten. Zij zijn ervaren MiG-vliegers.

Hoewel de training doorgaans langer duurt zeggen ingewijden dat ervaren vliegers na zo’n vier maanden training in de F-16 uit de voeten moeten kunnen. Het verschil in aanvullende opleiding zit ‘m vooral in de moderne avionica en taal. De training zal vooral opgebouwd zijn rond een simulatortraining waarin ze leren omgaan met de verschillende subsystemen in het vliegtuig.

Levering straaljagers

Over het verzoek van Kiev om tientallen F-16’s te leveren is nog altijd geen besluit genomen, zegt Ollongren. Hoewel de F-16’s volgens de minister op korte termijn geen invloed zullen hebben op de oorlog, zal het de aansluiting van de Oekraïne srijdkrachten bij de NAVO vergemakkelijken. Dit noemde ze “erg belangrijk is voor de toekomst”. Volgens Zelensky zelf duurt het niet lang meer totdat toestellen geleverd gaan worden. Hij zegt in afwachting te zijn van definitieve overeenkomsten. In het geval van Nederland zouden zo’n 24 F-16’s overgedragen kunnen worden aan Oekraïne.