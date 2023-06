Goed nieuws voor trans-Atlantische concurrentie vanaf Schiphol

JetBlue heeft zich weten te verzekeren van zogeheten ‘historische slots’ voor de komende winterseizoenen op Schiphol.

Daarmee kan de Amerikaanse prijsvechter deze winter doorgaan met de vluchten tussen Schiphol, New York en Boston, die over een paar maanden van start gaan. Anders dan de – zwaarbevochten – tijdelijk toegekende slots voor het zomerseizoen van dit jaar, gaat het bij de winterslots die de maatschappij heeft bemachtigd om ‘historische rechten’. Daarvan kan JetBlue gebruikmaken zolang de maatschappij op beide routes actief is. De Nederlandse slotcoörinator ACNL benadrukte in de recente aankondiging wel dat die historische status vooralsnog niet aan de zomerslots is toegekend.

Tegelijkertijd heeft JetBlue haar klacht tegen de Nederlandse autoriteiten over diens weigeren van het toekennen van slots inmiddels ingetrokken. De maatschappij wil op diplomatieke en constructieve wijze in gesprek blijven met de Nederlandse instanties, zo schreef zij onlangs in een brief aan het Amerikaanse ministerie van Transport. Het intrekken van de klacht betekent echter niet dat er geen problemen meer zijn in de relatie met Schiphol, zo benadrukt de maatschappij. Mogelijk trekt de airline opnieuw aan de bel als diens slots voor het zomerseizoen van volgend jaar weer worden ingetrokken.