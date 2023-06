ILT komt met extra controle kleine luchtvaart

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) gaat de komende tijd extra controle uitvoeren in de kleine luchtvaart. Zo heeft de overheidsdienst bekendgemaakt. Deze aankondiging volgt na eerdere constateringen van problemen.

De afgelopen tijd heeft de ILT controles uitgevoerd op de vliegvelden in Hilversum, Seppe en Teuge. Tijdens deze controles is onder andere gekeken naar de staat van de vliegtuigen en het terrein, de licenties van de onderhoudstechnici en de brevetten en vluchtvoorbereiding van de piloten. De inspecteurs constateerden een goed veiligheidsbewustzijn bij havenmeesters, piloten, eigenaren, huurders, leerlingen en vlieginstructeurs vliegscholen en onderhoudstechnici. Desalniettemin gaat er volgens de toezichthouder nog teveel mis. Ook de komende tijd besteedt de ILT daarom aandacht aan veiligheid in de kleine luchtvaart door middel van extra toezicht en veiligheidspromotie.

Inspecties

Door gesprekken krijgen inspecteurs een beeld van de kennis en vaardigheden van onder anderen piloten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan bekendheid met geldende regels en voorschriften, waaronder de meldplicht van voorvallen in de luchtvaart. Daarnaast kijken inspecteurs naar een correcte vluchtvoorbereiding en naar veilig vliegen. Het gaat dan om essentiële aspecten zoals: het maximaal toegestane gewicht van het toestel, de balans, de aanwezigheid en functionaliteit van de noodzakelijke apparatuur voor het uitvoeren van een veilig vluchtprogramma.

Geconstateerde problemen

Als het gaat om vluchtvoorbereiding, meldt de ILT dat dit over het algemeen goed gaat. De meeste piloten bereiden thuis uitgebreid en in alle rust de vlucht voor. Dit bijvoorbeeld met gebruik van speciale apps. Bij één vliegschool op vliegveld Seppe was echter sprake van een gebrekkige briefing voor een solovlucht van een leerling en bij een andere vliegschool was er geen rust-/briefingsruimte. Ook moest een vliegtuig op vliegveld Seppe op last van de ILT aan de grond blijven vanwege de staat van het onderhoud. Er waren technische problemen met het interieur: er zat een gat in een deurstijl en een voetensteun zat niet vast. Hierdoor was het toestel niet luchtwaardig. De eigenaar is gesommeerd om de mankementen te verhelpen voor de eerstvolgende vlucht. Op Teuge stond een vliegtuig waar een vast gesmolten zonnebril in een motorcompartiment werd aangetroffen. Nadat de bril was verwijderd, mocht het vliegtuig weer vliegen. Ook op de vliegvelden zelf was niet altijd alles in orde. Zo werden op Hilversum niet alle veiligheidsregels in acht genomen.

Over het toezicht

Dat goed beheer van vliegvelden in deze tak van sport belangrijk zijn bleek toen een ILT-inspecteur op Teuge getuige van een go-around incident. Een parachutistenvliegtuig wilde de landing doorzetten, terwijl het vliegtuig ervoor nog niet van de baan was. Door adequaat toezicht van de havenmeester is het parachutistenvliegtuig doorgestart.

De ILT houdt toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften om de veiligheid van de kleine luchtvaart te bevorderen. De kleine luchtvaart in Nederland omvat zo’n 6.000 piloten, ongeveer 2.875 geregistreerde luchtvaartuigen die gebruikmaken van 21 vliegvelden (regionaal) waarbij sprake is van zo’n 250.000 vliegbewegingen. Tot de kleine luchtvaart worden gerekend: motorvliegers, zweefvliegers maar ook valschermspringen, ballonvaart enzovoorts.