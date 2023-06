RAF neemt afscheid van de Hercules

De Royal Air Force neemt deze maand na ruim een halve eeuw trouwe dienst afscheid van de Lockheed C-130 Hercules. Vandaag voeren drie C-130’s een rondvlucht uit boven het Verenigd Koninkrijk om het werkpaard van de Britse luchtmacht uit te zwaaien.

De Royal Air Force begon in 1967 met het gebruiken van het bekendste militaire transportvliegtuig ter wereld. Sindsdien was het viermotorige propellervliegtuig onmisbaar bij de Britse strijdkrachten. Zo bleek voornamelijk tijdens de Falklandoorlog van 1982. De Hercules was het eerste RAF-vliegtuig dat in actie kwam in de Falklandoorlog. Een dag na de invasie vertrokken vier Herculessen vanuit Lyneham naar Gibraltar om via Dakar in Senegal een luchtbrug op te zetten naar Ascension, de uitvalsbasis van het Verenigd Koninkrijk tijdens de oorlog. Goederen en personeel werden naar het eiland gevlogen om het klaar te maken voor luchtoperaties. Met intensief gebruik van tankers vlogen de ‘Hercs’ extreem lange missies tussen Ascension en het strijdtoneel.

Ook Nederland vervangt de Hercules

Vanaf 30 juni aanstaande nemen 22 Airbus A400M transportvliegtuigen de taken van de Herculessen over. Ook Nederland gaat in de toekomst afscheid nemen van de C-130. Defensie maakte eerder dit jaar de keuze voor de Embraer C-390M. Wel duurt dit nog even: de bedoeling is dat het eerste toestel in 2026 instroomt. Het plan is om in totaal 5 toestellen af te nemen. Vorig jaar was de Embraer al te zien op Vliegbasis Eindhoven.