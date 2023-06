Wat zijn de zwarte driehoeken boven raampjes in vliegtuigen?

In veel vliegtuigen zijn op diverse plekken zwarte driehoeken aangebracht boven de raampjes, maar wat betekenen deze symbolen?

De driehoeken geven aan vanuit welke raampjes de bemanning, indien dat nodig is, de vleugel het beste kan inspecteren. Meestal bevindt de eerste driehoek zich aan de voorzijde van de vleugel, waar goed zicht is op de slats. De tweede driehoek bevindt zich aan de achterzijde, bij het raampje met het beste zicht op de flaps.

Mocht er een probleem zijn met de flaps of slats, bijvoorbeeld een abnormale indicatie in de cockpit, dan is het dankzij de driehoekjes voor de bemanning makkelijker om dat visueel te controleren. Ook is het vanaf deze loacties in de cabine eenvodig te controleren of er sprake is van ijsvorming op de vleugel.

Ook in andere abnormale situaties kan het nuttig zijn om goed zicht te hebben op de vleugel. Toen een Airbus A330 van Air Transat, vlucht 236 van Toronto naar Lissabon, op 24 augustus 2001 te maken kreeg met een brandstoflek, werd geprobeerd om dit visueel te verifiëren. Het cabinepersoneel was echter, gedeeltelijk omdat het donker was, niet in staat om brandstof te zien lekken.

Niet alle vliegtuigen zijn voorzien van de driehoeken. In nieuwere vliegtuigen ontbreken de markeringen vaak, terwijl deze in oudere toestellen nog wel regelmatig aanwezig zijn.