11-jarige overlijdt op A330-vlucht

Een 11-jarig meisje kreeg in een Airbus A330 van Turkish Airlines een hartstilstand die ze niet overleefde.

Het toestel, registratie TC-JOA, steeg afgelopen zondag 9:00 uur lokale tijd op vanuit Istanbul Airport op weg naar New York John F. Kennedy. Algauw voelde de 11-jarige, over wiens identiteit wegens de privacywetgeving geen verdere details bekend zijn gemaakt, zich niet lekker voelde en flauw viel. Aan de vraag van het cabinepersoneel of er artsen aan boord zaten gaf één persoon gehoor.

Een A330 maakte een ongeplande landing in Budapest nadat een 11-jarig meisje een hartstilstand kreeg © Flightradar24.com

In de tijd dat het meisje gereanimeerd werd, zochten de piloten contact met de verkeerstoren van Ferenc Liszt Airport in Budapest voor een ongeplande landing. De luchtverkeersleiding gaf daarvoor toestemming. Rond de klok van 10:30 uur arriveerde de A330 volgens gegevens van Flightradar24 in noordelijke richting. Op de grond wachtten hulpverleners het vliegtuig op. Zij stapten aan boord en namen de hartmassage van de arts over, zij het zonder succes. ‘Ondanks de snelle en professionele anticipatie, kon haar leven helaas niet worden gered’, reageert de luchthaven van Budapest in een verklaring die in handen is van PEOPLE.

De familie van het kind verliet op het Hongaarse vliegveld het toestel. ‘We leven mee met de familie en dierbaren en delen hun pijn’, zei een woordvoerder van Turkish Airlines. De A330 hervatte uiteindelijk circa twee uur later de vlucht naar New York John F. Kennedy. Daar landde de machine met meer dan vier uur vertraging.