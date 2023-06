Chief pilot Ryanair liet roosters bewust aanpassen

Aidan Murray, chief piloot van Ryanair, is ontslagen nadat hij zich schuldig maakte aan ‘onacceptabel gedrag’ tegenover vrouwelijke collega’s.

Dat blijkt uit een intern onderzoek dat naar de 52-jarige ingesteld werd naar aanleiding van meerdere klachten. Vorige maand ontving The Independent een anonieme klacht waarna nog acht vrouwelijke bemanningsleden ongewenste intimiteiten van Murray meldden. Naar verluidt zouden de voorvallen verspreid zijn over twaalf tot achttien maanden. Omdat het gedrag in strijd is met de ethische- en gedragscodes van Ryanair, zat er niets anders op dan een einde te maken aan de carrière van Murray bij de Ierse luchtvaartmaatschappij.

Ryanair-werknemers wordt aangemoedigd melding te maken van ongepast gedrag van collega’s. Darrell Hughes, manager HR van Ryanair, liet haar medewerkers weten dat het ontslag van Murray samenhangt met gedrag dat ‘in strijd met haar anti-intimidatiebeleid’ en dat het ‘een patroon van herhaaldelijk ongepast en onacceptabel gedrag tegenover een aantal vrouwelijke junior-piloten’ betrof. Naar de media laat Ryanair echter niets los. ‘We geven geen commentaar op vragen over individuele werknemers’, reageert de luchtvaartmaatschappij.

Roosterwijzigingen

Murray werkte sinds 1995 bij Ryanair en deed in 2020 zijn intrede in de hoogste functie binnen vluchtoperaties. Uit onderzoek is gebleken dat de chief pilot diverse roosterwijzigingen liet doorvoeren zodat hij samen met een vrouwelijke piloot een vlucht kon uitvoeren. In totaal zou het om tweederde van zijn vluchten zijn gegaan. Tevens stuurde Murray ongewenste sms’jes naar vrouwelijke vliegers. Daarin stonden seksuele getinte opmerkingen over bijvoorbeeld hun ‘geweldige lichaam’ en ‘geweldige kont’. Daarnaast bood hij hun aan hun carrière ‘te willen ondersteunen’.