Passagiers eisen andere A321neo-piloot | Video

Het zat de bemanning van een IndiGo-Airbus A321neo niet mee om een geslaagde landing te maken.

De A321neo, registratie VT-IBJ, vertrok afgelopen dinsdag 12:00 uur lokale tijd vanuit Lucknow, een stad in het noorden van India. De machine was op weg naar Mumbai. De vlucht verliep vlekkeloos totdat de piloten startten met de nadering van de eindbestemming. Volgens IndiGo was het slecht weer toen het vliegtuig oplijnde op voor de landingsbaan 14/32. Passagiers rapporteren dat de piloot na twee vergeefse landingspogingen in Mumbai, uitweek naar Udaipur, een Indiase stad circa achthonderd kilometer verwijderd van Mumbai, en ook daar de landing weer afbrak. Uiteindelijk wist de vlieger bij een vierde poging de A321neo aan de grond te zetten, in Udaipur.

Passagiers willen nieuwe vliegers

Passagiers zouden naar verluidt ‘nerveus’ zijn geweest. Zij eisten dat een andere piloot het toestel alsnog naar Mumbai zou vliegen. ‘De piloot deed twee mislukte pogingen op Mumbai Airport en één op Udaipur Airport. Het toestel raakte de grond en steeg weer op. Zelfs in Udaipur, waar geen sprake was van slecht weer, slaagde hij er niet in bij de eerste poging te landen. Daarom waren we (passagiers, red.) het erover eens dat dezelfde piloot ons niet naar Mumbai zou vliegen’, zegt Saurabh Singh Kaushik, een van de inzittenden in The Hindustan Times. Saurabh Chapdia, een andere passagier, zegt dat de A321neo uiteindelijk een harde landing in Udaipar maakte.

Piloten vervangen

Aan de eis van de passagiers werd gehoor gegeven. Niet zo zeer wegens de mislukte landingspogingen, maar omdat de piloot vermoeid was na de ongeplande landing. De volledige bemanning werd daarom gewisseld. Volgens Kaushik duurde dit drie uur. Uiteindelijk landde de A321neo 19:50 uur lokale tijd op de aanvankelijke eindbestemming.