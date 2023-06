Piloten gaan United miljarden kosten

Door een steeds groter wordend vliegerstekort gaan de salarissen voor piloten in de Verenigde Staten steeds verder omhoog. United Airlines verwacht dat de kostenpost van de contracten die de maatschappij vliegers momenteel aanbiedt miljarden bedraagt.

In totaal verwacht United dat de contracten de komende vier jaren zorgen voor meer dan acht miljard dollar in kostenstijgingen. Als de vakbond akkoord gaat met de loonsverhoging, zou dat naar verwachting de grootste deal over arbeidsvoorwaarden van een grote Amerikaanse airline ooit zijn. Concurrent Delta sloot in maart al een vergelijkbare deal met haar piloten, waarbij het toen om zeven miljard dollar aan hogere lonen en secundaire arbeidsvoorwaarden ging.

Volgens United-CEO Scott Kirby is de maatschappij momenteel wekelijks aan het onderhandelen met de pilotenvakbond om tot een deal te komen. De topman geeft geen details over het bod dat de airline op tafel heeft liggen, maar gaf wel aan dat deze inderdaad die van de twee grootste concurrenten zou overtreffen. Eerder deze maand kondigde de pilotenvakbond aan een stemming over de organisatie van stakingen voor te bereiden, een veelgebruikte onderhandelingstactiek. Binnenkort wordt duidelijk of de vakbond akkoord gaat met het huidige voorstel. ‘We hebben nog steeds kwesties liggen over zaken als werkbalans, ziekteverlof en langdurige arbeidsongeschiktheid’, zei een woordvoerder van de ALPA-vakbond tegenover Reuters.