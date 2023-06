Qantas gaat ‘Wellbeing zone’ aanbieden op A350-1000

De Australische luchtvaartmaatschappij Qantas gaat een ‘Wellbeing Zone’ inbouwen in twaalf specifiek voor Qantas gebouwde Airbus A350-1000ULR (Ultra Long Range) toestellen. Dit wordt gedaan om de lange vluchten, die met dit type toestel worden uitgevoerd, comfortabeler te maken voor passagiers. De ‘zone’ zal voor alle passagiers toegankelijk zijn.

Vooral de non-stopvluchten vanuit Londen en New York naar de oostkust van Australië moeten op deze manier aantrekkelijker worden. Het plan is onderdeel van het bredere ‘Project Sunrise’, waarvan Qantas CEO Alan Joyce stelt dat het de luchtvaartmaatschappij in staat stelt “langdurige reizen volledig te heroverwegen”.

Daarnaast zorgt het inrichten van een Wellbeing Zone ervoor dat de A350-1000’s minder stoelen hebben in vergelijking met andere luchtvaartmaatschappijen. Met slechts 238 zitplaatsen, in tegenstelling tot de meer dan 300 stoelen bij andere maatschappijen, kan Qantas de vliegtuigprestaties maximaliseren. Dit maakt het mogelijk extra lange vluchten uit te voeren.

Naast de Wellbeing Zone profiteren passagiers van ruimere zitplaatsen en een speciaal ontworpen interieur dat een gevoel van ruimte en rust moet geven. Het plan is om in 2025 de nieuwe A350’s in te zetten.

Qantas is niet de enige luchtvaartmaatschappij die ultra long haul-vluchten aantrekkelijker wil maken voor passagiers. Ook de nationale luchtvaartmaatschappij van buurland Nieuw-Zeeland heeft eerder soortgelijke plannen gepresenteerd. Zo zal het op de wide body-toestellen van Air New Zealand mogelijk worden om voor een deel van de vlucht een ligbed te reserveren.