Rusland reageert op in beslag genomen An-124

De Canadese regering kondigde vorige week aan de Antonov An-124 van Volga-Dnepr definitief in beslag te nemen. Rusland is daarover niet te spreken.

Toen westerse landen sancties afkondigden als vergelding op de oorlog in Oekraïne, kon de An-124, die vlak daarvoor geland was op Toronto Pearson International Airport om medische hulpmiddelen te vervoeren, geen kant meer op. Reden daarvoor was dat Russische luchtvaartmaatschappijen zich niet meer mochten begeven in een groot aantal luchtruimen. Er bestond geen enkele mogelijkheid om vanuit Canada naar Rusland te vliegen. Een maand na het vliegverbod beweerde de Oekraïense premier Denys Shmyhal dat de An-124 in beslag genomen werd om vervolgens aan Oekraïne gegeven te worden. Dit werd uiteindelijk vlak na het onverwachtse bezoek van de Canadese president Justin Trudeau aan Kiev vorige week door de regering bevestigd.

Diplomatie aan zijden draadje

Rusland reageert op de inbeslagname van de An-124 door vergeldingsmaatregelen te treffen ‘die in overeenstemming zijn met het wederkerigheidsbeginsel’. ‘Wij beschouwen deze daad als cynische en schaamteloze diefstal’, zegt het Russische ministerie, geciteerd door CBC. ‘Rusland waarschuwt dat de praktische uitvoering van deze beslissing ernstigste gevolgen zal hebben voor de diplomatie tussen Rusland en Canada die al op het punt staan te worden verbroken’, schreef het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken. Met dat laatste wordt erop gedoeld dat de relatie tussen de twee landen al eerder aan een zijden draadje hing. Zo beweert Canada dat Rusland met de oorlog in Oekraïne een oorlogsmisdaad begaat. Tevens stelt het land dat het Kremlin homofobe retoriek op de sociale media plaatst. Andersom wordt Canada ervan beschuldigd dat de Russische ambassade in Ottawa niet voldoende beschermd wordt. Rusland kondigde eerder als reactie sancties aan voor een aantal Canadezen.