Schiphol en KLM komen met alternatief voor krimp

Zowel Schiphol als KLM hebben in het afgelopen etmaal plannen gepresenteerd om de geluidsoverlast op de luchthaven te verminderen. Het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat heeft recentelijk belanghebbenden gevraagd hun reactie te geven op de ‘Balanced Approach Schiphol’ waarin wordt gepleit voor het reduceren van het maximum aantal vliegbewegingen naar 440.000. De visiestukken van Schiphol en KLM bieden een alternatief voor deze plannen.

Schiphol CEO, Ruud Sondag, liet in een vandaag gepubliceerde verklaring weten dat: ‘Het aantal vluchten is niet per definitie bepalend voor de hoeveelheid hinder. Een nieuw stelsel met harde milieugrenzen is dat wel. Harde geluidsgrenzen en harde uitstootgrenzen zijn meetbaar en handhaafbaar. Schiphol wil daarom uiterlijk in 2025-2026 een stelsel waarbij gestuurd wordt op structurele vermindering van geluid en uitstoot van CO2, in lijn met het klimaatakkoord van Parijs en niet op het aantal vliegtuigbewegingen.’

De belangrijkste maatregelen die Schiphol wil nemen om een structurele vermindering van geluid en uitstoot te realiseren zijn:

Het instellen van een nachtsluiting Het weren van de meest lawaaierige vliegtuigen Het weren van privéjets

Schiphol stelt dat deze maatregelen het aantal “ernstig gehinderden” met 15,5 procent zal laten afnemen en het aantal “ernstig slaapverstoorden” met 46,8 procent.

In een poging om een nachtsluiting en het verminderen van het aantal slots op Schiphol te voorkomen, heeft KLM ook een plan gepresenteerd om geluidshinder te reduceren. Het plan bestaat uit drie onderdelen.

Het eerste, en voor de gemiddelde passagier meest merkbare, onderdeel is het vernieuwen van de vloot. KLM Groep investeert de komende jaren zes tot zeven miljard euro in de aankoop van nieuwe, zuinigere en stillere vliegtuigen. De aankoop van de Embraer E2 en de verschillende typen van de Airbus A320 familie vormen hierin een belangrijke stap.

Het tweede onderdeel is dat KLM, samen met LVNL, gaat onderzoeken of het mogelijk is om aanpassingen te doen in de uitklim- en naderingsprocedures rond Schiphol om zo de geluidshinder te verminderen. Dit zou kunnen worden gerealiseerd door bijvoorbeeld tijdens de nadering langere tijd op een grotere hoogte te vliegen.

Het derde onderdeel is het aanpassen van het vluchtschema zodat stillere vliegtuigen voor nachtvluchten worden ingezet. Ook stelt KLM voor dat Schiphol de havengelden aanpast om deze maatregel verder te stimuleren.

De plannen van KLM resulteren, naar eigen zeggen, in een geluidsreductie van 20 procent gedurende de hele dag en 15 procent ‘s nachts. De doelstelling is om de geluidsreductie voor de nacht in 2024 te behalen en de overige doelstellingen in de drie jaar daarna. Het behalen van deze doelen is wel sterk afhankelijk van de vertraagde levering van de nieuwe Airbus-toestellen voor KLM.