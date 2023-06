Vraagstuk KLM: ‘Complex, maar haalbaar’

De levering van de nieuwe Airbus A320neo-familie aan KLM en Transavia loopt enkele maanden vertraging op.

Aanvankelijk zouden de nieuwe toestellen in de tweede helft van dit jaar verwelkomd moeten worden. Echter, Marjan Rintel geeft aan dat de levering langer op zich laat wachten. De KLM-CEO verwacht in 2024 de eerste toestellen te ontvangen. ‘Hopelijk hebben we nu een vaste planning’, hoopt Rintel in een interview van FlightGlobal op de IATA-bijeenkomst in Istanbul. Ze doelt daarmee op de problemen in de supply chain van de OEM’s. Hierdoor lopen leveringen van vliegtuigen vertraging op en dat geldt ook voor het onderhoud. ‘Het maakt plannen moeilijk, de nieuwe vliegtuigen komen te laat en de vliegtuigen die onderhoud nodig hebben…’ Dat laatste merkt KLM aan haar Embraer E195-E2-vloot. Een deel daarvan moet aan de grond blijven staan als gevolg van motorproblemen.

Nog een uitdaging

Behalve de uitgestelde levering, loopt KLM tegen nog een probleem aan. De luchtvaartmaatschappij had al te maken met een krappe bezetting in de cockpit. Dit hangt mede samen met de sluiting van het Russische luchtruim waardoor één extra piloot meevliegt. Daarmee komt het totaal uit op vier. Als gevolg hiervan trok KLM tachtig extra piloten aan. Een deel van de krappe bezetting moet de komende tijd eveneens omgeschoold worden tot Airbus-vlieger. De A320neo-familie wordt naar Nederland gehaald om de verouderde Boeing 737-machines te vervangen. ‘Je moet je piloten opleiden en met de [bestaande] problemen die je al hebt met je pilotencapaciteit, is dat complex, maar haalbaar’, blijft de KLM-topvrouw optimistisch. Eerder liet KLM al weten dat er in ieder geval geen sprake is van een pilotentekort, omdat zij in haar werving rekening houdt met de lange termijn om te kunnen voldoen aan de vervangingsvraag en doorstroom.