Historische Fokker neergestort bij Teuge

Een Fokker S.11 Instructor is gisteren neergestort vlakbij vliegveld Teuge. De twee inzittenden raakten hierbij gewond, zo schrijven regionale media.

De Fokker S.11 met registratie PH-ACG kwam vrijdagmiddag terecht in een weiland ten westen van het vliegveld. Bij de crash raakte het ondersteboven, de twee inzittenden konden met hulp het toestel verlaten. Hulpdiensten waren snel ter plaatse, ook was een traumahelikopter gealarmeerd. Volgens de politie is één van de twee inzittenden naar het ziekenhuis gebracht.

Het historische toestel is een voormalig lesvliegtuig van de Koninklijke Luchtmacht en Koninklijke Marine. Sinds 1977 is de Fokker in particulier eigendom. Jarenlang maakte het deel uit van ‘Fokker Four‘. In 2020 vloog het vliegtuig weer voor het eerst, na een restauratieperiode van vijf jaar.