Mogelijk deze zomer deel KLM 777-vloot weg

Marjan Rintel zegt dat moet worden ingezet op vlootvernieuwing in plaats van op krimp. Daarmee volgt de KLM-topvrouw de stappen van de Europese Commissie.

Eerder zei Rintel dat het kabinet alternatieven van een krimp niet meegewogen had. Ze doelde daarmee onder meer op de vlootvernieuwing die voor een reductie van CO2-uitstoot en geluidsoverlast moet zorgen. De KLM-CEO stelt dat de Europese Commissie inzet op geluid beperkende maatregelen. Dat is in lijn met de wens van Rintel. ‘Je moet eerst andere stappen nemen. De minister is direct begonnen met krimp. Wij hebben nu de stappen doorlopen die Europa voorschrijft: begin bij de bron van het geluid. Dat doen we door nieuwe vliegtuigen aan te schaffen, die tot 50 procent minder geluid produceren’, licht ze toe in een interview in Algemeen Dagblad.

Schonere vliegtuigen

In 2024 is het doel dat de geluidsoverlast met twintig procent gedaald is. KLM neemt reeds maatregelen die daartoe leiden. Vliegtuigen die voor veel geluidsoverlast zorgen worden uit de vloot gehaald. Rintel laat weten deze zomer al te kijken naar de vervanging van een groot deel van de 777-vloot. ‘Maar dat hangt af van ons verdienvermogen’, houdt ze een slag om de arm. De eerdere keus om de 737NG-vloot te vervangen door de Airbus A320neo-familie is ook al goed voor zo’n 50 procent minder geluid. Met ietwat vertraging wordt verwacht dat de luchtvaartmaatschappij het eerste vliegtuig in 2024 in ontvangst neemt. Tevens vliegt KLM al een aantal jaar met de Dreamliner. Rintel: ‘Dit plan levert veel meer op dan krimp. Als je aan de kalender vasthoudt, 20 procent in november 2024, dan mis je de winst die we daarna kunnen bereiken. Met deze ingrepen komen we veel verder. Nieuwe vliegtuigen helpen echt. Wij willen daar graag in blijven investeren.’