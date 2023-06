Nieuwe manier Miles sparen bij KLM en Transavia

Flying Blue-reizigers kunnen vanaf nu bij KLM en Transavia Air Miles sparen door een aankoop te doen bij Amazon.

Zij kunnen drie Miles per bestede euro verdienen. Echter, er zijn wel enkele voorwaarden van toepassing. Zo valt op de Flying Blue-website te lezen dat het aantal Miles gebaseerd wordt op het bedrag exclusief btw. Evenmin kunnen Miles gespaard worden bij de aankoop van boeken, cadeaubonnen, spelcomputers en nicotine- en tabak-gerelateerde producten van Amazon. De samenwerking is (voorlopig) uitsluitend geldig in Nederland, Frankrijk en Zweden. Uiteindelijk kunnen Miles ingewisseld worden om onder meer vluchten, stoelen in een vliegtuig, en hotelkamers te boeken. Voorts geven ze de mogelijkheid te winkelen bij partners van KLM of te doneren aan liefdadigheidsorganisaties.

Ontwikkeling Flying Blue

Het Flying Blue-programma maakte in de afgelopen jaren een groei door. In 2005 fuseerde KLM met Air France waarna meer luchtvaartmaatschappijen in het concern volgden. Sinds 2018 wordt voor de bepaling van de niveaus, welteverstaan Explorer, Silver, Gold en Platinum, gewerkt met Experience points. Het aantal te verdienen punten hangt af van de reisafstand en -klasse. Vorig jaar introduceerde Air France-KLM het programma Flying Blue Family waarmee reizigers punten konden bundelen.

Door de samenwerking met Amazon komt daar nu een extra mogelijkheid bij. Met trots kondigt Ben Lipsey, SVP Customer Loyalty en Head of Flying Blue bij Air France-KLM, de nieuwe manier aan om Miles te sparen tijdens het winkelen op Amazon. ‘Onze trouwe Flying Blue-leden kunnen we hiermee nog meer betrekken en belonen’, stelt hij. ‘Deze nieuwe overeenkomst versterkt de lifestyle-component van ons programma. Dankzij dit aanbod kunnen zij niet alleen Flying Blue Miles sparen als ze reizen met Air France, KLM of Transavia, maar ook bij het doen van hun dagelijkse aankopen.’