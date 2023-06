Airbus denkt over A330neo MRTT

Momenteel gebruikt Airbus de A330-200 als basis voor de militaire tank- en transportvliegtuigen. Over enkele jaren komt mogelijk de A330neo MRTT op de markt.

Stan Shparberg, Airbus-CMO, is positief over de toekomst van de slecht verkopende A330-800, met name omdat het type een nieuwe rol staat te wachten als Multi Role Tanker Transport (MRTT). De huidige MRTT-vliegtuigen zijn gebaseerd op de A330-200, ‘maar de -800 zal het op een gegeven moment natuurlijk moeten overnemen’, aldus Shparberg. Airbus denkt dat het eerste toestel al in 2026 klaar kan zijn.

De A330 MRTT is al sinds 2007 op de markt. Airbus ontving tot nu toe 74 bestellingen waarvan 56 vliegtuigen zijn afgeleverd. De grootste gebruikers van het toestel zijn de Franse en Britse luchtmacht en de Multinational MRTT Unit van de NAVO. Verder maken Australië, Saoedi-Arabië, Spanje, Zuid-Korea en de Verenigde Arabische Emiraten gebruik van het type. Binnenkort ontvangt Canada twee A330 MRTT’s als vervanging voor de CC-150 Polaris.

A330-800

Het loopt nog altijd niet storm met bestellingen voor de A330-800. Tot op heden zijn er maar twaalf -800’s besteld, tegenover bijna driehonderd A330-900’s. Vier van deze unieke vliegtuigen naar Kuwait Airways, twee naar Uganda Airlines en één naar Air Greenland. Airbus moet nog vijf A330-800’s leveren: één aan een onbekende klant als privé- of overheidsvliegtuig en vier aan Garuda Indonesia. Met de mogelijke introductie van de A330neo MRTT zou het aantal bestellingen flink kunnen stijgen.