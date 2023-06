Forse reductie vrachtcapaciteit Schiphol dreigt

Een reductie van zestig procent van de vrachtcapaciteit op Schiphol ligt op de loer als het aantal vliegbewegingen afneemt tot 440.000 per jaar.

Dat blijkt uit onderzoek van Seabury Cargo dat Schiphol deze week op haar website publiceerde. Hoewel de krimp voorlopig van de baan is doordat de rechter oordeelde dat de overheid niet juist handelde, zou een reductie van een aantal vluchten in de nabije toekomst alsnog flinke gevolgen kunnen hebben voor de vrachtsector. Deze levert luchtvaartmaatschappijen in wezen al minder op dan passagiersvluchten en bij een krimp zouden vrachtmaatschappijen twaalf procent van hun slots moeten inleveren. Als gevolg hiervan wijken zij uit naar andere luchthavens, waaronder Brussel, Frankfurt en Luik, én dat treft de Nederlandse economie. Uit een onderzoek van de Erasmus Universiteit Rotterdam wordt door de krimp naar verwachting per jaar twee miljard euro misgelopen bij een krimp van Schiphol. Tevens verdwijnen circa duizend banen. ‘Een heleboel bedrijven zitten hier omdat er twee heel goede zeehavens zijn en een heel goede luchthaven’, licht Maarten van As, directeur Air Cargo Netherlands (ACN), toe in Het Parool.

Verschillende scenario’s

Er zijn meerdere scenario’s mogelijk met betrekking tot de krimp. Seabury Cargo noemt als ‘meer waarschijnlijk’ dat de vrachtcapaciteit in 2030 met dertig procent reduceert. In een ander scenario, die omschreven wordt als ‘meest pessimistisch’, neemt de capaciteit af met 46 procent. Tevens bestaat de mogelijkheid dat de hoeveelheid vrachtvluchten 60 procent minder wordt. In totaal zouden ongeveer 3.900 vrachtvluchten geen doorgang meer vinden. De verwachting is dat op Schiphol in 2030 1,15 miljoen ton vracht afgehandeld wordt, terwijl dat in 2017 nog 1,75 miljoen ton was. ‘Als je die mogelijkheid niet meer kunt aanbieden, zal dat gevolgen hebben voor de Nederlandse kenniseconomie, en dat terwijl het kabinet juist op dat deel wil inzetten. Ik kan me geen hoogstaande economie voorstellen die zonder luchtvracht kan’, vult John Klompers, luchtvrachtanalist, aan.