Opstootje tijdens Ryanair-vlucht door stewardess

Een Ryanair-stewardess raakte een gevoelige snaar toen ze tijdens de vlucht door de intercom omriep dat Tel Aviv in Palestina ligt.

Het betrof een vlucht vanuit het Italiaanse Bologna naar Tel Aviv, de hoofdstad van Israël. Vlak voor de landing zei de stewardess, die geen naamkaartje droeg, zowel in het Engels als Italiaans dat het vliegtuig in Palestina ging landen. Een passagier attendeerde haar dat Tel Aviv niet in dat land ligt, maar naar verluidt weigerde het Ryanair-cabinelid dit te corrigeren, waarop er ophef ontstond. De kwestie ligt erg gevoelig omdat het om de soevereiniteit van Palestina gaat. Zowel Israël als Palestina hebben daar al tientallen jaren andere opvattingen over en de spanningen in het gebied lopen regelmatig op met als gevolg meerdere gewonden. Passagiers probeerden de stewardess op de foto te zetten en haar te identificeren. Dat lukte echter niet. Ze dreigde zelfs de reizigers bij aankomst in Tel Aviv te laten arresteren. ‘We hebben geen tickets bij Ryanair gekocht om met antizionistische meningen om te gaan’, zei een passagier die op dat moment aan boord van de Ryanair-vlucht zat.

Niet met opzet

Ryanair, dat minder dan tien jaar op Israel vliegt, laat weten dat de stewardess niet met opzet over Palestina sprak terwijl het om het in Israël gelegen Tel Aviv ging. De low cost carrier noemt het een ‘onschuldige vergissing’. ‘Een junior bemanningslid op deze vlucht van Bologna naar Tel Aviv (10 juni) zei door de intercom per ongeluk Palestina in plaats van Tel Aviv. Dit was een onschuldige fout zonder opzet en werd onmiddellijk gecorrigeerd en verontschuldigd door het senior bemanningslid aan boord’, verklaarde een woordvoerder van Ryanair bij de Jewish Chronicle.