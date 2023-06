787 raakt een neuswiel kwijt | Foto

Een Boeing 787 van Scoot Airlines, een dochtermaatschappij van Singapore Airlines, verloor tijdens take-off een van haar neuswielen.

Het toestel, registratie 9V-OJF, vertrok gisteren 23:00 uur lokale tijd vanuit Seoul-Incheon International Airport naar Taipei (Taiwan). Hoewel eerst gespeculeerd werd dat het wiel tijdens de landing losschoot, bleek dat al tijdens take-off te zijn gebeurd. Het neuswiel zou naar verluidt zijn losgeraakt en de as was versleten. Op de luchthaven van Taipei werd op de landings- en taxibanen naar het wiel gezocht, maar dat wierp geen vruchten af. De piloten zouden gedurende de nadering geconstateerd hebben dat het linkervoorwiel niet goed functioneerde. Sensoren gaven een afwijking in de bandenspanning aan. Major safety threat averted when 2015 built Scoot Boeing 787-9 Dreamliner aircraft (9V-OJF) lost its Nose landing gear left wheel while on approach to Taipei Airport (TPE) but made a safe landing on 18 June. No further incident reported.



Flight : https://t.co/oZMwZPHm0j#safety pic.twitter.com/LFEiKuh6Bg— FL360aero (@fl360aero) June 19, 2023

Landing met één neuswiel

Eenmaal veilig geland in Taipei bleek dat alleen het rechterwiel nog onder de 787 zat. Volgens een senior piloot heeft één ontbrekend wiel geen invloed op de landing zolang vliegers niet met een te hoge snelheid arriveren. Het vliegtuig taxiede naar de gate. Daar maakten technici de balans op. De 787 wachtte op reserveonderdelen waardoor de vervolgvlucht naar Singapore in eerste instantie vertraagd werd. Uiteindelijk werd die volgens Flightradar24 geannuleerd. Scoot Airlines, gaf de gedupeerde reizigers vervolgens de mogelijkheid ondergebracht te worden in een hotel of hun vlucht om te boeken. Wanneer de Dreamliner weer gebruiksklaar is, is nog onduidelijk. Het toestel staat nog steeds aan de grond in Taiwan.

Gebrek aan onderhoud?

De oorzaak van het verloren neuswiel is nog niet bekend. Wang Kwo-tsai, minister van Transport en Communicatie, gaf desgevraagd in een reactie aan diverse media, waaronder Taiwan News, aan dat het incident mogelijk verband houdt met onderhoudsproblemen. De Civil Aeronautics Administration (CAA) doet samen met andere overheidsinstanties verder onderzoek naar het incident.